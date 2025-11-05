Κώστας Τζιούμης: « Αποτελεί τιμή για το Δήμο μας η διεθνή αναγνώριση της πρότασης για την “Αναβάθμιση του Πάρκου Άρεως”»

Ο Δήμος Τρίπολης, με το έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Αλσυλλίων και Πάρκων», ενταγμένο στο πρόγραμμα “ Αντώνης Τρίτσης” υλοποιεί τη μελέτη αναβάθμισης του Πάρκου Άρεως – του μεγαλύτερου και πλέον ιστορικού πνεύμονα πρασίνου της πόλης.

Η συγκεκριμένη μελέτη, με τίτλο «Revitalization of Areos Park, Tripoli, Greece», αποτέλεσε μία από τις μόλις τέσσερις (4) ελληνικές συμμετοχές που επιλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν από την Πρόεδρο της IFLA Europe, κα. Κατερίνα Γκολτσιού, στο πλαίσιο της 36ης Ετήσιας Συνέλευσης του Ευρωπαϊκού Παραρτήματος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αρχιτεκτόνων Τοπίου (IFLA Europe), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17–19 Οκτωβρίου 2025, στις Βρυξέλλες, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 34 ευρωπαϊκές χώρες.

Η παρουσίαση του έργου έγινε με μεγάλη επιτυχία, αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια και έντονο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες. Την πρωτοβουλία για την υποβολή του έργου είχαν ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου και η εκπρόσωπος της IFLA και IFLA Europe στην Ελλάδα.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης, κ. Κώστας Τζιούμης, δήλωσε: «Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτονικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις, κα. Τζούλια Τζιώρτζη, για τη σύλληψη, την επιστημονική τεκμηρίωση και την εξαιρετική παρουσίαση της μελέτης του Πάρκου Άρεως. Η διεθνής αναγνώριση που έλαβε η πρότασή της αποτελεί τιμή όχι μόνο για την ίδια και το Πανεπιστήμιο, αλλά και για τον Δήμο μας.

Η ανάπλαση του Πάρκου Άρεως δεν είναι απλώς ένα έργο αναβάθμισης του αστικού πάρκου. Είναι μια ουσιαστική επένδυση που αναδεικνύει το φυσικό περιβάλλον, διατηρεί παράλληλα την ιστορική ταυτότητα και δίνει νέα πνοή στην καθημερινότητα της πόλης. Φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε έναν σύγχρονο, ασφαλή και λειτουργικό χώρο που θα προάγει τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Με τέτοια έργα, η Τρίπολη κάνει σταθερά βήματα προς μια πιο βιώσιμη, πιο ανθρώπινη και πιο εξωστρεφή πόλη».

Το άρθρο και η πλήρης παρουσίαση έχουν ήδη δημοσιευθεί στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Sustainability (MDPI), με τίτλο: «The Design Proposal for the Revitalization of Areos Park in Peloponnese, Greece – Palimpsest of History and Nature». Ακολουθεί ο σύνδεσμος:

https://www.mdpi.com/2071-1050/17/21/9640