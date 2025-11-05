VisitPeloponnese | Η Πελοπόννησος ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως για το 2026 από το Condé Nast Traveller

Μια νέα διεθνής διάκριση για την Πελοπόννησο, καθώς το κορυφαίο ταξιδιωτικό μέσο Condé Nast Traveller συμπεριέλαβε την Περιφέρειά μας στη λίστα με τους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για το 2026.

Η αναφορά υπογραμμίζει την αυθεντικότητα, το μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο και τη δυναμική της Πελοποννήσου να εξελίσσεται σε πρότυπο βιώσιμης και θεματικής τουριστικής ανάπτυξης.

Στο άρθρο γίνεται ειδική μνεία στο πρόγραμμα Peloponnese Trails — ένα εμβληματικό έργο που φέρνει στο προσκήνιο την ενδοχώρα και τα ορεινά μας τοπία, διευρύνοντας την τουριστική ταυτότητα της Περιφέρειας με επίκεντρο τη φύση, την αυθεντική εμπειρία και την ισόρροπη ανάπτυξη.

Η νέα αυτή αναγνώριση έρχεται σε μία περίοδο όπου η Πελοπόννησος διαμορφώνει ενεργά τη νέα της ταυτότητα ως τόπος πρωτοπορίας, δημιουργίας και σύγχρονης φιλοξενίας, στο πλαίσιο του νέου Place Brand “The Land of Impossible Beginnings”.

Δήλωση Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, Θάνου Μιχελόγγονα

«Η διεθνής αναγνώριση της Πελοποννήσου από το Condé Nast Traveller αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση ότι η στρατηγική μας για ποιοτική, θεματική και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποδίδει καρπούς.

Με όραμα και συνέπεια, υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, χτίζουμε ένα σύγχρονο brand προορισμού, που αναδεικνύει την ταυτότητα, την αυθεντικότητα και τις ανεξάντλητες δυνατότητες της Πελοποννήσου.

Η αναφορά στο έργο Peloponnese Trails αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή και αναγνώριση της στρατηγικής επένδυσης στο φυσικό και ορεινό μας κεφάλαιο — μια ακόμη απόδειξη ότι εδώ, οι “αδύνατες” αρχές μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματικές αλλαγές και διεθνείς διακρίσεις.»

Συμμετοχή στο VisitPeloponnese Connect

Οι επαγγελματίες του τουρισμού, οι επιχειρήσεις και οι φορείς καλούνται να ενταχθούν στο οικοσύστημα VisitPeloponnese Connect, για ενημέρωση, συνεργασίες και πρόσβαση σε δράσεις και ευκαιρίες προώθησης.