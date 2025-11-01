Η απάντηση του υιού του 76χρονου για το σοκαριστικό περιστατικό με το Ροτβάιλερ

Σόκαρε το περιστατικό με το Ροτβάιλερ στον Αγ. Φλώρο με τον 76χρονο να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο ΚΑΤ. Μέσω των κοινωνικών δικτύων στο όλο ζήτημα πήρε θέση ο γιος του 76χρονου αναφέροντας τα εξής:

Πραγματικά, με τον σκύλο μας συνέβη ένα ατυχές περιστατικό, το οποίο ωστόσο οφείλεται σε μια μεμονωμένη κακή στιγμή. Ο σκύλος μας είναι μέλος της οικογένειάς μας εδώ και δέκα χρόνια· είναι πλήρως εκπαιδευμένος, ιδιαίτερα φιλικός και δεν είχε ποτέ στο παρελθόν επιδείξει οποιαδήποτε επιθετική συμπεριφορά.

Το συμβάν έγινε όταν ο πατέρας μου προσπάθησε να του εφαρμόσει ένα ειδικό αντισηπτικό σπρέι, το οποίο μας είχε συνταγογραφήσει η κτηνίατρός μας για δύο μικρές πληγές στα αυτιά που είχε αποκτήσει παίζοντας στον προστατευμένο μας κήπο. Ο σκύλος, επειδή είναι υγιής και ζωηρός και δεν έχει χρειαστεί στο παρελθόν κάποια θεραπεία, δυσανασχέτησε τη στιγμή της εφαρμογής και αντέδρασε απρόβλεπτα.

Ευτυχώς, ο πατέρας μου δεν υπέστη καμία σοβαρή βλάβη·σε ζωτικα οργανα μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για την περιποίηση των τραυμάτων στα χέρια του.

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόθεση ή αμέλεια εκ μέρους μας και ότι πρόκειται για μια εντελώς ατυχής συγκυρία. Είμαστε μια εργατική, έντιμη και φιλοζωική οικογένεια, που φροντίζει με αγάπη και υπευθυνότητα τα ζώα της.Κλεινοντας θελω να πω πως λυπόμαστε βαθιά για όσα συνέβησαν. Δυστυχώς, ο σκύλος μας έφυγε και ο πατέρας μου χρειάστηκε νοσηλεία στο νοσοκομείο. Ήταν μια πολύ δύσκολη και επώδυνη στιγμή για όλους μας.

Όσα ακούγονται ή γράφονται πέρα από αυτό δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα

Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για τη συμπαράσταση και την κατανόησή σας.* Σημειωση:

Να σημειωθεί ότι δεν έχουμε τίποτα να αποκρύψουμε. Εμείς προσκομίσαμε το εν λόγω βίντεο στα ΜΜΕ, στο οποίο αποτυπώνονται οι χώροι στους οποίους κινείται ο σκυλος μας, η προσπάθεια να του δοθεί η αγωγή, η αιφνίδια άρνησή του να την λάβει, καθώς και η προσπάθεια του πατέρα μου να το φροντισει).