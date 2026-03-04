Τελευταία Νέα
Πύργος: Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις μετά από έφοδο της ΕΚΑΜ σε σπίτια (video)

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026,  2 ημεδαποί, ηλικίας 40 και 37 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Πύργου Ηλείας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Η έφοδος της ΕΚΑΜ

YouTube thumbnail
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, αναφορικά με τη δράση των κατηγορουμένων στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης στην ανωτέρω περιοχή, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
