Πύργος: Αστυνομική επιχείρηση για ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις μετά από έφοδο της ΕΚΑΜ σε σπίτια (video)

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθησαν, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 4 Μαρτίου 2026, 2 ημεδαποί, ηλικίας 40 και 37 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Πύργου Ηλείας.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, της Ε.Κ.Α.Μ., της Ο.Π.Κ.Ε., της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, καθώς και αστυνομικού σκύλου.

Η έφοδος της ΕΚΑΜ