Κλειστή η εθνική οδός Τρίπολης – Πύργου στο ύψος της Καπελλίτσας λόγω κατολίσθησης| Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σοβαρή κατολίσθηση σημειώθηκε τις τελευταίες ώρες στην Αρκαδία, κοντά στα όρια με την Ηλεία, προκαλώντας την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Τρίπολης – Πύργου. Ειδικότερα, στο 102ο χιλιόμετρο, στο ύψος της Κοινότητας Καπελλίτσας, μεγάλοι όγκοι βράχων αποκολλήθηκαν και κατέληξαν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να κλείσουν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η διέλευση των οχημάτων έχει διακοπεί, ενώ αναμένονται παρεμβάσεις για την απομάκρυνση των βράχων και την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών, επιλέγοντας εναλλακτικές διαδρομές μέχρι να δοθεί ξανά ο δρόμος στην κυκλοφορία.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι, συνεπεία έντονων καιρικών φαινομένων, έχει προσωρινά διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην 102,0 χ/θ της Ε.Ο. Τρίπολης-Πύργου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας , ένεκα κατολίσθησης βράχων σε τμήμα του οδοστρώματος της ανωτέρω Ε.Ο.

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων κατά τη διάρκεια της ανωτέρω διακοπής και στις δύο κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται μέσω της Επαρχιακής Οδού Λουτρών Ηραίας – Ανδρίτσαινας με κατεύθυνση προς την Τοπική Κοινότητα Άσπρα Σπίτια Αρχαίας Ολυμπίας και αντιστρόφως.

Οι ρυθμίσεις αυτές, που αποσκοπούν στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και στην αποφυγή ταλαιπωρίας του κοινού, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 11.2.2026 και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται σύμφωνα με όλες τις προσωρινές πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες και λοιπά μέσα οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν.