Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μνημόσυνο της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού

Σήμερα συγγενείς και στενοί φίλοι της οικογένειας Σαμαρά θα συγκεντρωθούν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά.

Η Λένα «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία μόλις 34 ετών. Το γεγονός έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού, αλλά και τον στενό πολιτικό και κοινωνικό του κύκλο. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών.

Το μνημόσυνο της Λένας για τις 40 ημέρες θα γίνει σήμερα, Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, στις 12:45 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.