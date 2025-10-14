Η αρχιτεκτονική μνήμη της Καλαμάτας περνά στην ψηφιακή εποχή

Η αρχιτεκτονική ιστορία της Καλαμάτας αποκτά νέα ζωή μέσα από την ψηφιοποίηση του πολύτιμου αρχείου καταγραφής των αξιόλογων κτηρίων της πόλης, που είχε παραδοθεί στον Δήμο από την αρχιτέκτονα Μαρία Θεοδώρου λίγο πριν τους σεισμούς του 1986.

Το αρχείο, με τεκμηρίωση 225 κτηρίων και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, αποτέλεσε τη βάση για τις μετασεισμικές κηρύξεις διατηρητέων και συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της φυσιογνωμίας της πόλης. Αν και περίπου 90 από αυτά τα κτήρια δεν υπάρχουν πια, η «Καλαμάτα που χάθηκε» διασώζεται ψηφιακά ως πολύτιμο τεκμήριο μνήμης. Η εργασία ψηφιοποίησης πραγματοποιήθηκε με την προσφορά του κ. Πατρίκη και την επιμέλεια της Γενικής Διευθύντριας του Δήμου, Παναγιώτας Κουράκλη, ενώ σύντομα ο Δήμος θα παρουσιάσει δημόσια το αρχείο, τιμώντας το παρελθόν και αναδεικνύοντας την αρχιτεκτονική μας κληρονομιά.