Με τη χθεσινή ανακοίνωση του υποψηφίου Αντιπροέδρου της Κάμαλα Χάρις, ολοκληρώθηκε το δίδυμο των υποψηφίων του Δημοκρατικού Κόμματος για το Λευκό Οίκο, στις προεδρικές εκλογές της Αμερικής. Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό.

Ποτέ στην ιστορία της Αμερικής, δεν έχει υπάρξει πιο ακραίο δίδυμο υποψηφίων και αυτό είναι κάτι που το αποδεικνύουν τα γεγονότα. Αλλά αυτό είναι κάτι που οι απλοί πολίτες σε όλο τον κόσμο, αλλά και πολλού στην ίδια την Αμερική, ελέω των πεφωτισμένων μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν πρόκειται να το μάθουν ποτέ. Αντιθέτως, θα σερβιρίσουν μια εντελώς ψεύτικη εικόνα για τα δυο πρόσωπα των Δημοκρατικών, που διεκδικούν την ηγεσία της χώρας που επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών σε ολόκληρο το Δυτικό και όχι μόνο κόσμο. Ποια είναι, η αξιότιμη, Κάμαλα Χάρις;

Του Δημήτρη Γ. Απόκη * από το www.president.gr

Όταν πριν λίγες εβδομάδες τα γκρι κοστούμια των Δημοκρατικών, με ένα βελούδινο πραξικόπημα, αντικατέστησαν τον νυν Αμερικανό Πρόεδρο, Τζo Μπάιντεν, από υποψήφιο των Δημοκρατικών, στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, τοποθετώντας χωρίς ψηφοφορία την Αντιπρόεδρο, Κάμαλα Χάρις, ως υποψήφια, πολλοί έξυναν το κεφάλι τους για το πώς είναι δυνατόν, ένα πρόσωπο του οποίου οι ίδιοι οι Δημοκρατικοί χρησιμοποιούσαν την ανικανότητα και την επικινδυνότητα, ως επιχείρημα για την παραμονή στο Οβάλ Γραφείο, του έχοντος τρομερά προβλήματα υγείας, Τζο Μπάιντεν, να στεφθεί μετά βαΐων και κλάδων ως η εκλεκτή του Κόμματος. Την ίδια στιγμή η Ρεπουμπλικάνοι και το στρατόπεδο Τραμπ, πανηγύριζαν για τον εύκολο αντίπαλο.

Οι σοβαροί, όσοι έχουν απομείνει, Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι, βιάστηκαν να υποτιμήσουν την τρομερή δύναμη του συστήματος που κινεί τα νήματα στο Δημοκρατικό Κόμμα και έχει στο μισθολόγιο τη συντριπτική πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Προς στιγμήν, το επικίνδυνο για την Αμερική και τον πλανήτη σύστημα, έχασε τον έλεγχο, μην μπορώντας να αποκρύψει από τους πολίτες και το ακροατήριο σε όλο τον πλανήτη, την τραγική φυσική και διανοητική κατάσταση του Τζο Μπάιντεν. Αμέσως τα φερέφωνα στα μέσα ενημέρωσης απαίτησαν την αποκαθήλωση του ως υποψηφίου για επανεκλογή. Και τελικά το κατάφεραν.

Και αμέσως άρχισε η συγκλονιστική μεταμόρφωση της Κάμαλα Χάρις. Μεταμορφώθηκε μέσα σε λίγες ώρες από μια φλύαρη, χαχανίζουσα, αστεία εκλογική καρικατούρα, σε μια έξυπνη, εμπνευσμένη, δυναμική και εύγλωττη σημαιοφόρο για την ελευθερία, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατία.

Η εκστρατεία από τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που κατάπιαν αμάσητη και τα υπόλοιπα στον δυτικό κόσμο, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, ήταν τέλεια συντονισμένη και αμείλικτη. Με την ίδια συμπαιγνία με την οποία είχαν τόσο πρόσφατα συγκαλύψει τις κραυγαλέες διανοητικές αδυναμίες του Μπάιντεν, σχολιαστές και διασημότητες σφυροκοπούν το εγκώμιο μιας γυναίκας που μόλις πριν λίγες εβδομάδες ήταν μια κωμικοτραγική προσωπικότητα

Η μετάλλαξη είναι καταπληκτική αλλά και ανατριχιαστική. Σήμερα η Αμερική του Γουοτεργκέιτ και των Εγγράφων του Πενταγώνου, δεν έχει πλέον ανεξάρτητο Τύπο. Η αμερικανική τέταρτη εξουσία είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ένας βραχίονας του Δημοκρατικού Κόμματος.

Μέχρι πριν λίγες ώρες το ερώτημα που κυριαρχούσε ήταν ποιον η αξιότιμη κ. Χάρις, θα επιλέξει για υποψήφιο Αντιπρόεδρο. Ο κανόνας επιβεβαιώθηκε και η εκστρατεία θα επαναληφθεί. Σιγά μην έκανε αυτή την επιλογή. Όπως δεν θα γράψει τις ομιλίες της ή δεν θα σχεδιάσει τις πολιτικές της, έκανε ότι το σύστημα των αποκαλούμενων «progressives», αποφάσισε και ανακοίνωσε τον κυβερνήτη της Πολιτείας της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, ως υποψήφιο Αντιπρόεδρο.

Και η εκστρατεία, με τη βοήθεια του βραχίονα του Δημοκρατικού Κόμματος, μετάλλαξης, ξεκίνησε άμεσα.

Βετεράνος της Εθνοφρουράς, ο Τιμ Γουόλς, λέει. Αυτό που δεν λέει είναι ότι λίγο πριν η μονάδα του αποσταλεί στο Ιράκ, παραιτήθηκε. Εκείνος που πήγε στο Ιράκ, είναι ο πραγματικός βετεράνος, Πεζοναύτης, Τζέι Ντι Βανς, γερουσιαστής και υποψήφιος Αντιπρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Πρώην εκπαιδευτικός μας λέει η εκστρατεία του συστήματος. Εκείνο που δεν μας λέει είναι ότι δίδαξε στο σχολεία της Κίνας και στη συνέχεια ως βουλευτής στο Κογκρέσο, έγινε από τους μεγαλύτερους διαφημιστές του καθεστώτος του Πεκίνου.

Μετριοπαθής κυβερνήτης μας λέει το σύστημα και ο βραχίονας του. Εκείνο που δεν μας λέει είναι ότι στις ταραχές για τον Τζορτζ Φλόιντ, άφησε τη Μινεάπολις, να καίγεται, αρνούμενος να ενεργοποιήσει την εθνοφρουρά, για να επιβάλλει την τάξη. Το έκανε ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και έσωσε την πόλη και ότι είχε απομείνει από τις περιουσίες των πολιτών.

Ναι μετριοπαθής. Πέρασε νόμο που δίνει δίπλωμα οδήγησης (ταυτότητα) σε παράνομους μετανάστες. Πέρασε νόμο με τον οποίο έβαλε υλικό για την αδιαθεσία των γυναικών στις τουαλέτες αγοριών.

Αλλά ας επιστρέψουμε στην αξιότιμη κ. Χάρις.

Στην κορυφή των θεμάτων που απασχολούν τους Αμερικανούς πολίτες, βρίσκεται η προστασία των συνόρων και η παράνομη μετανάστευση. Το σύστημα και ο βραχίονας του (ΜΜΕ), γνωρίζοντας ότι αυτό αποτελεί Αχίλλειο Πτέρνα για την υποψήφια των Δημοκρατικών, μας λέει ότι ποτέ δεν ήταν «Τσάρος» των Συνόρων. Μόνο που υπάρχουν σχετικά βίντεο με τον πρόεδρο Μπάιντεν να το ανακοινώνει, έχοντας την δίπλα του.

Η μετάλλαξη, θα διαγράψει και το πολιτικό μητρώο της κ. Χάρις. Θα μετατραπεί από το δεύτερο πιο αριστερό μέλος της Γερουσίας σε μια ασφαλή, λογική, κεντρώα του νόμου και της τάξης. Ως δια μαγείας, ποτέ δεν είχε υποστηρίξει την αποχρηματοδότηση της αστυνομίας, την κατάργηση της ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, τη συγκέντρωση εγγύησης για βίαιους ταραχοποιούς της Antifa, την ανύψωση της «ισότητας» των αντιαξιοκρατικών ίσων αποτελεσμάτων έναντι της βαρετής παλιάς ισότητας ευκαιριών, την αποποινικοποίηση της παράνομης μετανάστευσης, την παροχή δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης στους παράνομους και την εξάλειψη της αστυνομίας για την παράνομη μετανάστευση (ICE).

Δεν είναι καθόλου παρανοϊκό να πούμε ότι υπάρχει ένα «Σύστημα». Που ελέγχει την κυβέρνηση Μπάιντεν από την πρώτη μέρα. Έχουν εμμονή με τη φυλή, γοητεύονται από τη ριζοσπαστική ιδεολογία του φύλου, ερωτεύονται τις φυλετικές ποσοστώσεις, πανηγυρίζουν για τα ανοιχτά σύνορα και αρέσκονται να ρίχνουν τρισεκατομμύρια σε μια τρύπα με δανεικά χρήματα.

Αυτό το «Σύστημα» αποτελείται από πρώην προέδρους, συμβούλους από προηγούμενες κυβερνήσεις, πλούσιους δωρητές. Και σερβίρει την αξιότιμη κ. Χάρις, ως υποψήφια αλλαγής.

Όλοι οι σκεπτόμενοι άνθρωποι που διατηρούν ακόμη ένα πλαίσιο αξιών και αξιοπρέπειας, πρέπει να δώσουν μάχη για να γίνει κατανοητό ότι η μεταλλαγμένη από την εκστρατεία του «Συστήματος», αξιότιμη κ. Χάρις, εάν εκλεγεί πρόεδρος της Αμερικής, δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τον έλεγχο τώρα θα διατηρήσουν τον έλεγχο. Για αυτό το «Σύστημα», η αξιότιμη κ. Χάρις, είναι η ιδανική υποψήφια. Εύκολα χειραγωγήσιμη. Εδώ και δυο εβδομάδες, έχει στεφθεί υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία, ο πλανήτης συνταράσσεται οικονομικά και γεωπολιτικά και δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Θα εμφανιστεί κάποια στιγμή με το teleprompter, για να παπαγαλίσει το μήνυμα και στην περίπτωση που εκλεγεί θα χαθεί πίσω από την ασφάλεια του Λευκού Οίκου. Απλά θα εκτελεί το σχέδιο. Το «Σύστημα» θα κερδίσει. Σε μια κρίση όμως, και έρχονται πολλές, η Αμερική, ο πλανήτης και όλοι εμείς θα χάσουμε.

Αυτή είναι η αξιότιμη κ. Χάρις και είναι έγκλημα για την ανθρωπότητα να την υποτιμήσουμε και να την καταπιούμε αμάσητη.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.