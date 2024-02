Όταν αναμετριέσαι με τον ίσκιο σου

Όταν ένας ηγέτης αναμετριέται με τον ίσκιο του και βγαίνει νικητής, τότε πραγματικά τον γράφει η ιστορία. Χθες, στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αυτό έπραξε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Αναμετρήθηκε με τον ίσκιο του και βγήκε νικητής. Κάτι που ιστορικά, λίγες προσωπικότητες, όχι μόνο στην πατρίδα μας, αλλά και διεθνώς έχουν καταφέρει.

Του Δημήτρη Γ. Απόκη*

Σε ένα πραγματικά κομβικής σημασίας για την ελληνική κοινωνία και το μέλλον του έθνους θέμα, ο Αντώνης Σαμαράς, απέδειξε για μια ακόμη φορά, ότι έχει την παρρησία και τη διορατικότητα να αντιλαμβάνεται τις παγίδες και να προειδοποιεί για τους κινδύνους. Και δεν επιζητεί χειροκροτήματα, ο Αντώνης Σαμαράς. Άλλωστε, το είπε ο ίδιος στις πρώτες γραμμές τις ομιλίας του, βάζοντας ταφόπλακα στις ανοησίες και στα προκλητικά σχόλια των τελευταίων ημερών, γύρω από την αντίθεσή του και την απόφασή του να καταψηφίσει το νομοσχέδιο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

Δεν αναμετρήθηκε με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και δεν πρόταξε το προσωπικό του συμφέρον. Άκουσε τη συνείδησή του, σεβάστηκε την παράταξη που πιστά υπηρετεί για δεκαετίες, αλλά πάνω από όλα την κοινή λογική, τις αρχές, τις αξίες, τις παραδόσεις της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

“Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Σήμερα, λίγο πριν από μια σημαντική ψηφοφορία «κατά συνείδησίν», θα σας ζητήσω να ξεχάσετε όλα τα άλλα και να ακούσετε μόνο την συνείδησή σας. Απευθύνομαι σε όλους σας, ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης. Δεν θέλω να αντιδικήσω με κανένα, ούτε να χαϊδέψω αυτιά… Ούτε να εισπράξω χειροκροτήματα.”

Με σύνεση, μετριοπάθεια και πάνω από όλα στοιχεία και επιχειρήματα, τα οποία δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, αποδόμησε όλα τα επιχειρήματα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η εκστρατεία να περάσουν απαρατήρητοι οι κίνδυνοι που περιείχε το εν λόγω νομοσχέδιο, νόμος πλέον του κράτους.

Κατά τη διάρκεια της πανστρατιάς για να πεισθεί η κοινωνία, αλλά και μέλη του Κοινοβουλίου, να στηρίξουν αυτό το νόμο, ακούσαμε πολλά. Και πάνω από όλα ότι αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, αποδόμησε πλήρως τη συγκεκριμένη παραποίηση της αλήθειας, σημειώνοντας…

“Ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών που συζητάμε σήμερα, δεν αποτελεί “ανθρώπινο δικαίωμα”, δεν κατοχυρώνεται από το Διεθνές Δίκαιο, δεν συνιστά μέρος του «Ευρωπαϊκού κεκτημένου», δεν συνιστά “διεθνή υποχρέωση” της χώρας! Υπάρχουν μάλιστα αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων, ότι ο γάμος των ομοφύλων ζευγαριών ΔΕΝ είναι υποχρεωτικός! Αν μια χώρα θέλει, το κάνει. Αν δεν θέλει, δεν το κάνει. Αλλά ΔΕΝ είναι υποχρεωτικό να το κάνει γιατί ΔΕΝ συνιστά “ανθρώπινο δικαίωμα”. Έτσι, όλη η επιχειρηματολογία υπέρ της θέσπισής του, έχει ξεκινήσει με ένα ψέμα: Ότι πρόκειται τάχα για κατοχύρωση “ανθρωπίνου δικαιώματος”. Πράγμα που ΔΕΝ ισχύει…”

Ακούσαμε, όλο αυτό το διάστημα, πολλές φορές με δήθεν συγκίνηση και έντονο συναίσθημα, να επικαλούνται το συμφέρον και το καλό των παιδιών. Μόνο που αυτός ο νόμος προωθεί το ακριβώς αντίθετο. Κάτι το οποίο απέδειξε στην ομιλία του ο Αντώνης Σαμαράς.

“το πρόβλημα που πάνε να λύσουν δεν είναι τα παιδιά! Επικαλούνται προσχηματικά «τα παιδιά»… ΔΕΝ αλλάζουν το Σύμφωνο Συμβίωσης. Αλλάζουν τον ίδιο τον ορισμό της οικογένειας!”

Κανείς δεν αντιλαμβάνεται τη ζημιά που κάνει ο νόμος αυτός στην παραδοσιακή οικογένεια και τη θανάσιμη απειλή για το μέλλον του Ελληνικού έθνους. Τους το είπε και τους προειδοποίησε ο πρώην πρωθυπουργός, αλλά αγρό αγόρασαν.

Επεσήμανε, “Ουσιαστικά καταργούμε την πυρηνική οικογένεια – αυτή που υπήρξε πάντα – και που προϋποθέτει πατέρα και μάνα. Μάνα και πατέρας είναι δύο διακριτικά συναισθηματικά πρότυπα, με τεράστιο ηθικό και συμβολικό βάρος. Δεν μπορεί κανείς να τα υποκαταστήσει με οτιδήποτε άλλο… Και δεν χρειάζεται να μιλήσω κι εγώ για το Σύνταγμα, που ρητά συνδέει την οικογένεια, «ως θεμέλιο συντήρησης και προαγωγής του Έθνους», με το γάμο, την μητρότητα και την παιδική ηλικία. Πώς είναι δυνατόν η έννοια του γάμου να επεκτείνεται σε σχέσεις που ΔΕΝ συνδέονται ούτε με τη μητρότητα, ούτε παράγουν παιδιά; Και μη νομίσετε πως το νομοσχέδιο αυτό αφορά ελάχιστα άτομα, όπως κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν… Πράγματι, άμεσα αφορά ελάχιστους. Αλλά στην ουσία, αγγίζει τους πάντες! 4 Γιατί όταν εξισώνεις τη συμβίωση με γάμο, τότε θα αναγκαστείς αργά η γρήγορα, να αλλάξεις τη ζωή και όσων δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά… Δηλαδή θα υπάρξουν ευρύτερες επιπτώσεις.”

Επρόκειτο για μια ομιλία που βασίστηκε σε γεγονότα και αναμφισβήτητα επιχειρήματα και όχι στο παρασυμπαθητικό, όπως αρέσκονται πολύ για να αποσπάσουν χειροκροτήματα και επιδοκιμασίες.

Αλλά, ήταν μια ομιλία που για μια ακόμη φορά προειδοποίησε και για κινδύνους που έρχονται σε μια σειρά, επίσης, κομβικής σημασίας θέματα για την πατρίδα μας. Όπως η υιοθέτηση της ατζέντας του Woke culture και μάλιστα σε μια στιγμή που στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο, έχει αρχίσει να καταρρέει.

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε για την κατάπτυστη συμφωνία των Πρεσπών με τα Σκόπια, αλλά και τα ελληνοτουρκικά.

“Δεν είναι «μεταρρύθμιση» η προσχώρηση στην κουλτούρα της αποδόμησης των πάντων, στο woke culture. Αυτά όλα ΔΕΝ έχουν καμία σχέση με όσα πιστεύει η συντριπτική πλειοψηφία του Ελληνικού λαού. Και – το σημαντικότερο – όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την Παράταξή μας και τις Ιδέες μας. Που είναι Φιλελεύθερες, είναι Πατριωτικές, είναι Ευρωπαϊκές, είναι Δυτικές, αλλά δεν μιμούνται κάθε ακρότητα που μας έρχεται απ’ έξω… Δεν ενώνεται έτσι ο Ελληνικός λαός! Δεν ενισχύεται έτσι η Ενότητα του Έθνους μας. Προσχωρώντας σε θολές ιδεοληψίες και σε έναν επικίνδυνο δικαιωματισμό. Μην ξεχνάμε ότι και η Συνθήκη των Πρεσπών πέρασε επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά με τον Ελληνικό λαό απέναντι! Και σήμερα, από την τότε πλειοψηφία της Βουλής, βρίσκονται εδώ μέσα μόλις 17 βουλευτές! Δεν πρέπει, λοιπόν, να χάσουμε την επαφή μας με την πραγματικότητα. Δεν πρέπει να χάσουμε την επαφή μας με τον κόσμο της παράταξής μας. Δεν πρέπει να σπρώξουμε την κοινωνία στα Άκρα… Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Σκεφτείτε τα όλα αυτά. Η ψήφος σας σήμερα ακουμπάει όχι μόνο τη δική σας συνείδηση. Ακουμπάει τη συνείδηση, την Ψυχή και τις αγωνίες, ολόκληρου του Ελληνικού λαού…”

“Η κυβέρνηση σήμερα, ουσιαστικά, δεν νοιώθει να απειλείται από την αντιπολίτευση. Το ότι δεν έχει αντιπολίτευση όμως, δεν είναι απαραίτητα καλό. Και σίγουρα δεν σημαίνει ότι έχει πάντα δίκιο… Δίνω δύο παραδείγματα: Πριν λίγο καιρό υπέγραψε «Συμφωνία Περί Φιλίας» με την Τουρκία! Χωρίς η Τουρκία να έχει άρει κανένα τετελεσμένο σε βάρος μας. Προειδοποίησα τότε ότι αυτό ΔΕΝ θα απομάκρυνε την «απειλή» που αντιμετωπίζουμε. Πράγματι, πριν λίγες μέρες ο κ. Ερντογάν μας είπε από τη Σμύρνη ότι θα μας πετάξει ξανά στη Θάλασσα! Και τώρα εξέδωσε και ΝΟΤΑΜ για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας.”

Μια πραγματικά ιστορική ομιλία, από ένα πολιτικό άνδρα και ηγέτη, που στις κρίσιμες και ιστορικές στιγμές που διανύει ο δυτικός κόσμος, πολλές χώρες θα ήθελαν να έχουν την τύχη να έχουν στην πολιτική τους ζωή. Αξίζει να διαβαστεί με προσοχή και στο σύνολό της.

* Ο Δημήτρης Γ. Απόκης, είναι Διεθνολόγος, με ειδίκευση στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική, Γεωπολιτική και Διεθνή Οικονομία. Απόφοιτος των, πανεπιστημίων The American University, School of International Service, και The Johns Hopkins University, The Paul H. Nitze, School of Advanced International Studies της Ουάσιγκτον. Είναι μέλος του The International Institute for Strategic Studies, του Λονδίνου. Ως Δημοσιογράφος, υπήρξε επί σειρά ετών διαπιστευμένος ανταποκριτής στο Λευκό Οίκο, στο Στέητ Ντιπάρτμεντ και στο Αμερικανικό Πεντάγωνο.