Η αυθεντικότητα της Καλαμάτας κέρδισε τη Βασιλική Οικογένεια του Άμπου Ντάμπι

Το φυσικό κάλλος, οι πολλαπλές επιλογές, η άψογη εξυπηρέτηση και, κυρίως, η γνήσια φιλοξενία με την προσγειωμένη αντιμετώπιση επισκεπτών κάθε κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, αποτελούν τα στοιχεία που αναδεικνύουν την αυθεντικότητα του τόπου. Αυθεντικότητα που αποδείχθηκε στην πράξη, καθώς οι επαγγελματίες της Καλαμάτας δεν επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τη συγκυρία και τους υψηλούς επισκέπτες τους· αντίθετα, τους πρόσφεραν αυτό που προσφέρουν σε κάθε ταξιδιώτη: ποιότητα, φιλοξενία και ειλικρίνεια.

Μέλη της Βασιλικής Οικογένειας του Άμπου Ντάμπι επέλεξαν την πόλη μας για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ραστώνης τον Αύγουστο. Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της περιοχής, να γευτούν την περίφημη μεσσηνιακή κουζίνα και να αποχωρήσουν με χαμόγελο και ικανοποίηση, όχι μόνο για την αντιστοιχία ποιότητας και τιμής, αλλά γιατί ένιωσαν ότι όσα έζησαν ξεπέρασαν τις προσδοκίες τους.

Κι αυτή, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο επαγγελματίας Νίκος Μαλαπέτσας, είναι η πραγματική νίκη: η Καλαμάτα να κερδίζει φίλους που θα επιστρέψουν ξανά και, ταυτόχρονα, πρεσβευτές που θα μεταφέρουν στο εξωτερικό την εικόνα ενός τόπου αυθεντικού, έντιμου και φιλόξενου.