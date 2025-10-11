Η Αυτοδιοίκηση στην αντεπίθεση: Η ΚΕΔΕ ετοιμάζει προσφυγή στο ΣτΕ για τις ΥΔΟΜ

Η Αρχαία Ολυμπία αποτέλεσε τον τόπο διεξαγωγής της Τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου χαιρέτισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά και την τιμή της Περιφέρειας για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης στην Αρχαία Ολυμπία.

Ο κ. Φαρμάκης τόνισε πως «είναι μεγάλη τιμή για την περιοχή μας η παρουσία του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ», υπογραμμίζοντας ότι «η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού αποτελεί τον εγγύτερο προς τον πολίτη θεσμό». Όπως ανέφερε, η στενή συνεργασία των δύο βαθμών Αυτοδιοίκησης είναι προϋπόθεση για να προσφέρονται στους πολίτες οι καλύτερες δυνατές υπηρεσίες.

Απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναγνώρισε «την ευρεία αποδοχή και το σημαντικό έργο» του κ. Φαρμάκη, εκφράζοντας την ευχή «να συνεχίσει με την ίδια προσήλωση και αποτελεσματικότητα προς όφελος των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Αριστείδης Παναγιωτόπουλος, καλωσόρισε το Διοικητικό Συμβούλιο «στον τόπο που συμβολίζει την ειρήνη, τη συνεργασία και το ιδεώδες της συμμετοχής» όπως δημοσίευσε το airetos.gr . Όπως σημείωσε, «η ΚΕΔΕ αποτελεί τον θεσμικό πυλώνα της Αυτοδιοίκησης. Ο διάλογος και η ενότητα είναι προϋπόθεση για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις».

«Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Στην καθιερωμένη ενημέρωσή του προς τα μέλη του Δ.Σ., ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε εκτενώς στα θεσμικά ζητήματα που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση, με αιχμή τη μεταφορά των Υπηρεσιών Δόμησης (ΥΔΟΜ) από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

Ο κ. Κυρίζογλου επανέλαβε την κατηγορηματική του θέση: «Είμαστε κάθετα αντίθετοι με την αποδυνάμωση των Δήμων. Δεν παραχωρούμε καμία αρμοδιότητα. Αντιθέτως, διεκδικούμε περισσότερες με τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό, όπως ορίζουν τα άρθρα 101 και 102 του Συντάγματος.»

σύμφωνα με το airetos.gr Αναφερόμενος στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΕΔΕ με το Προεδρείο της ΕΜΔΥΔΑΣ, σημείωσε πως υπήρξε κοινή θέση αντίθεσης στη μεταφορά των πολεοδομιών από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

Στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο*της ΚΕΔΕ, ύστερα από διαφωνία μεταξύ του Προέδρου, Λάζαρου Κυρίζογλου, και του Α΄ Αντιπροέδρου, Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, είχαν τελικά γίνει δεκτές οι προτάσεις του δεύτερου για το ζήτημα των ΥΔΟΜ.

Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην ομόφωνη απόφαση της ΚΕΔΕ να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), σε περίπτωση που προχωρήσει η μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δόμησης από τους Δήμους στο Κτηματολόγιο.

Συνάντηση με την πολιτική ηγεσία

Αναφερόμενος στη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, παρουσία των Υπουργών Εσωτερικών, Θεόδωρου Λιβάνιου, και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ σημείωσε ότι «οι Δήμοι μπορούν να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες, αρκεί να ενισχυθούν με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό».

Επισήμανε, μάλιστα, ότι αν επιχειρηθεί η μεταφορά αρμοδιοτήτων των ΥΔΟΜ, η ΚΕΔΕ θα κινηθεί νομικά με προσφυγή στο ΣτΕ.

«Δυστυχώς, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά δεν έπραξαν όπως όφειλαν το αυτονόητο· να εμπιστευτούν την Αυτοδιοίκηση και να εφαρμόσουν το Σύνταγμα», υπογράμμισε ο κ σύμφωνα με το airetos.gr . Κυρίζογλου.

Συνάντηση εργασίας με τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας

Πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ., το Προεδρείο της ΚΕΔΕ αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Α΄ Αντιπρόεδρο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, τον Β΄ Αντιπρόεδρο Γιώργο Παπαναστασίου και τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Καφαντάρη πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας στο Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας με τον Δήμαρχο, Αριστείδη Παναγιωτόπουλο, και στελέχη του Δήμου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε τοπικά ζητήματα και θεσμικές προκλήσεις που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των ΟΤΑ και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Η συνεδρίαση στην Αρχαία Ολυμπία ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη στρατηγική επιλογή της ΚΕΔΕ να πραγματοποιεί συνεδριάσεις και εκτός Αθηνών, ώστε να ακούγονται οι φωνές των τοπικών κοινωνιών.

ΠΗΓΗ airetos.gr