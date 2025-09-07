Η χαμηλότερη τιμή ρεύματος από τον Απρίλιο του 2024 – Στα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, χαμηλό 16μήνου

Στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 16 μηνών έπεσε η χρηματιστηριακή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τον Αύγουστο, αποκλιμάκωση που αντικατοπτρίστηκε και στις τιμές λιανικής για τον Σεπτέμβριο, οι οποίες είναι μειωμένες έως και κατά 48 % σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η τιμή του ρεύματος διαμορφώθηκε τον Αύγουστο στα 73,15 ευρώ ανά μεγαβατώρα, που είναι η χαμηλότερη από τον Απρίλιο του 2024 όταν είχε πέσει στα 60,11 ευρώ. Στο μεσοδιάστημα είχε αυξηθεί (τον περασμένο Φεβρουάριο) πάνω και από τα 150 ευρώ.

Θετική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι οι τιμές υποχώρησαν εν μέσω της αιχμής της θερινής περιόδου, οπότε κατά κανόνα παρατηρούνται υψηλές τιμές (Αύγουστος 2024: 129,83 ευρώ ανά μεγαβατώρα, Αύγουστος 2023: 109,33 ευρώ, Αύγουστος 2022, με ενεργειακή κρίση: 436,53 ευρώ).

