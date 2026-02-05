Τελευταία Νέα
Πίνακας του Ρέμπραντ «έπιασε» 18 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s

Ο οίκος Sotheby’s πούλησε ένα σπάνιο σχέδιο του Ρέμπραντ που απεικονίζει ένα λιοντάρι για σχεδόν 18 εκατομμύρια δολάρια. Με αυτή την τιμή πώλησης, το έργο του διάσημου Ολλανδού ζωγράφου του 17ου αιώνα τοποθετείται ανάμεσα στα πιο πολύτιμα σχέδια Παλαιών Δασκάλων (Old Master Drawings) που έχουν πωληθεί ποτέ σε δημοπρασία.

Ο Gregory Rubenstein, επικεφαλής του τμήματος σχεδίων Παλαιών Δασκάλων του Sotheby’s, δήλωσε στο Reuters στις 30 Ιανουαρίου ότι το έργο «Νεαρό Λιοντάρι που Αναπαύεται» (Young Lion Resting) είναι «το πιο ουσιαστικό και σημαντικό σχέδιο του Ρέμπραντ που βγήκε σε δημοπρασία εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια».

Ο Rubenstein σημειώνει ότι η τεχνική του Ρέμπραντ εντείνει αυτή την ένταση, περιγράφοντάς την ως «μεγάλη τεχνική δεξιοτεχνία»:

διαβλάστε περισσότερα στο www.newsit.gr πατώντας εδώ

