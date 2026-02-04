Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Φεβρουάριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Share

«Μαραθώνιος» αποδεικνύεται για την Ελλάδα η προσπάθεια σύγκλισης των μισθών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας ακολουθεί ασθμαίνοντας «ροκανίζοντας» μεν τη διαφορά αλλά η «ψαλίδα» παραμένει ακόμα μεγάλη σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πώς διαμορφώθηκε η αγορά εργασίας το 2025

Αν και ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε η σύγκριση με την Ευρωζώνη δείχνει ότι «παίζουμε» σε διαφορετικές ταχύτητες. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η χώρα μας έχει ξεπεραστεί από σχεδόν όλες τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τους αριθμούς να αποτυπώνουν με σαφήνεια το μισθολογικό χάσμα.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ο μέσος μισθός υπολογίστηκε το 2025 στα 1.362 ευρώ μικτά, αυξημένος κατά 4,56% σε σχέση με το 2024.  Συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού είναι 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode