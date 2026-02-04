ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

«Μαραθώνιος» αποδεικνύεται για την Ελλάδα η προσπάθεια σύγκλισης των μισθών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας ακολουθεί ασθμαίνοντας «ροκανίζοντας» μεν τη διαφορά αλλά η «ψαλίδα» παραμένει ακόμα μεγάλη σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Πώς διαμορφώθηκε η αγορά εργασίας το 2025

Αν και ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε η σύγκριση με την Ευρωζώνη δείχνει ότι «παίζουμε» σε διαφορετικές ταχύτητες. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η χώρα μας έχει ξεπεραστεί από σχεδόν όλες τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τους αριθμούς να αποτυπώνουν με σαφήνεια το μισθολογικό χάσμα.

Η σκληρή πραγματικότητα

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ο μέσος μισθός υπολογίστηκε το 2025 στα 1.362 ευρώ μικτά, αυξημένος κατά 4,56% σε σχέση με το 2024. Συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού είναι 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

