ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

«Μαραθώνιος» αποδεικνύεται για την Ελλάδα η προσπάθεια σύγκλισης των μισθών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρά τα βήματα προόδου που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια η χώρα μας ακολουθεί ασθμαίνοντας «ροκανίζοντας» μεν τη διαφορά αλλά η «ψαλίδα» παραμένει ακόμα μεγάλη σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.
Πώς διαμορφώθηκε η αγορά εργασίας το 2025
Αν και ο μέσος μισθός στην Ελλάδα αυξήθηκε η σύγκριση με την Ευρωζώνη δείχνει ότι «παίζουμε» σε διαφορετικές ταχύτητες. Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία η χώρα μας έχει ξεπεραστεί από σχεδόν όλες τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τους αριθμούς να αποτυπώνουν με σαφήνεια το μισθολογικό χάσμα.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ο μέσος μισθός υπολογίστηκε το 2025 στα 1.362 ευρώ μικτά, αυξημένος κατά 4,56% σε σχέση με το 2024. Συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού είναι 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).
