Η Ελλάδα οδηγεί την «κούρσα» του πληθωρισμού στη νότια Ευρώπη – Δύο ταχύτητες στις τιμές

Το τελευταίο τρίμηνο στην Ελλάδα ο πληθωρισμός, όπως μετριέται από τον Εναρμονισμένο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (HICP) της Eurostat, παρουσίασε ανοδική τάση. Τον Ιούλιο κινήθηκε με ρυθμό 3,7%, υπερβαίνοντας αισθητά τον μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι η τρίτη κατά σειρά αύξηση του ποσοστού καθώς τον Μάιο μετρήθηκε στο 3,3% και τον Ιούνιο στο 3,6% με τα νοικοκυριά να βρίσκονται υπό μια συνεχή πίεση πασχίζοντας να ανταπεξέλθουν στις μηνιαίες υποχρεώσεις τους. Υπηρεσίες, τρόφιμα και ενέργεια ήταν το τρίπτυχο που «τάισε» τον πληθωρισμό στη χώρα μας.Έναν ακόμα γύρο ακρίβειας βιώνουν τα ελληνικά νοικοκυριά. Τρίτη κατά σειρά αύξηση του πληθωρισμού και άλμα στο μέσο ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Αυγούστου 2024 – Ιουλίου 2025

Σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του νότου η Ελλάδα έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία τον χαμηλότερο. Η Ισπανία και η Πορτογαλία κινούνται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

