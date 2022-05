Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις Αμυντικές Δαπάνες το 2021 μεταξύ των 30 κρατών του NATO (Μέρος 4)

γράφει ο Κωνσταντίνος Γαλιώτος

Συνδιάζοντας στοιχεία για τις Αμυντικές Δαπάνες (εφεξής ΑμΔαπ) του έτους 2021 από δυο Βάσεις Δεδομένων, δηλαδή από τη Βάση Δεδομένων της SIPRI1 για 150 κράτη του κόσμου καθώς και από τη Βάση Δεδομένων του ΝΑΤΟ (30 κράτη), μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Πρώτον, οι Παγκόσμιες ΑμΔαπ για το έτος 2021 αναρριχήθηκαν στο ιστορικό all time high ύψος των 2,08 τρισ. US$ στο πλαίσιο των οποίων οι Νατοϊκές ΑμΔαπ

ήταν 1,18 τρισ. US$, δηλαδή το 56,7% των Παγκοσμίων ΑμΔαπ.

Δεύτερον, οι ΑμΔαπ των ΗΠΑ ανέρχονται σε 811,14 δισ. US$, δηλαδή στο 39,06% των Παγκοσμίων ΑμΔαπ. Ακολουθούν οι ΑμΔαπ της Κίνας με το ποσό των 293,3 δισ. US$ που αντιστοιχεί στο 14,13% των Παγκοσμίων ΑμΔαπ ή στο 36,16% των Αμερικανικών ΑμΔαπ ή στο 24,96% των ΑμΔαπ του ΝΑΤΟ. Οι αντίστοιχες ΑμΔαπ της Ρωσίας ήταν 65,9 δισ. US$ που αντιστοιχούν στο 3,17% των Παγκοσμίων ΑμΔαπν ή στο 8,12% των Αμερικανικών ΑμΔαπ ή στο 5,61% των Νατοϊκών ΑμΔαπ. Οι ΑμΔαπ της Ρωσίας ήταν μικρότερες από τις ΑμΔαπ του Ηνωμένου Βασιλείου2 και λίγο μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες της Γαλλίας3.

Τρίτον, οι ΑμΔαπ των ΗΠΑ αντιστοιχούν στο μεγάλο ποσοστό του 69,01% των ΑμΔαπ του ΝΑΤΟ.

ΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΤΟ 2021

Επειδή «ένα καλό σκίτσο είναι καλύτερο από ένα μακρύ λόγο» όπως έλεγε ο Napoléon Bonaparte στο Γράφημα 1 απεικονίζονται οι ΑμΔαπ των 30 κ-μ του ΝΑΤΟ ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ για το έτος 2021.

Σε επίπεδο ρεκορ εκτοξεύτηκαν οι ΑμΔαπ της Ελλάδας το 2021 (7,76 δισ. US $, 3,59% ΑΕΠ). Η Ελλάδα το 2021 είναι η χώρα με τις μεγαλύτερες ΑμΔαπ (3,59% ΑΕΠ) μεταξύ των 30 κ-μ του ΝΑΤΟ ξεπερνώντας ακόμη και τις ΗΠΑ (3,57% ΑΕΠ).

Οι ΑμΔαπ της Ελλάδας είναι σχεδόν διπλάσιες απ’ ότι προβλέπει η

Κατευθυντήρια Οδηγία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας για τα μέλη του ΝΑΤΟ (≥2% ΑΕΠ) ενώ από ιστορικής απόψεως βρίσκονταν πάντοτε σε επίπεδα υψηλότερα

του 2% ΑΕΠ τα 70 χρόνια που η Ελλάδα είναι κ-μ του ΝΑΤΟ (βλ. Μέρος 3).

Το 2021 τα «ενάρετα» και «ταμειακώς εντάξει» κ-μ του ΝΑΤΟ με ΑμΔαπ ≥

2% ΑΕΠ είναι μόνον 8 από τα οποία τα 7 είναι επίσης και κ-μ της ΕΕ.

Οι υπόλοιπες 15 χώρες της ΕΕ (από το σύνολο των 22) που ανήκουν στο ΝΑΤΟ χαρακτηρίζονται ως free riders (λαθρεπιβάτες, μπαταχτζήδες, κακοπληρωτές) όπως περιγράφηκε στο Μέρος 3 καθώς και σε προηγούμενα άρθρα4.

ΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ Κ-Μ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 2014-2021

Στο Γράφημα 2 απεικονίζεται ο αριθμητικός μέσος των Ετησίων ΑμΔαπ των κμ του ΝΑΤΟ ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ την 8ετία 2014-2021. Για την Ελλάδα μια περίοδος των anni horribi των 3 Μνημονίων και της Ενισχυμένης Εποπτείας την

οποία η κυβέρνηση θα κλείσει τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.

Μόνον 5 κ-μ από τα 30 του ΝΑΤΟ τηρούν τα συμφωνηθέντα (pacta sunt servanta), είναι ενάρετα, ταμειακώς εντάξει και τιμούν την υπογραφή τους ως θα

έπρεπε υλοποιόντας ΑμΔαπ ≥ 2% ΑΕΠ σύμφωνα με τη φράση «It΄s the implementation, stupid (είναι η εφαρμογή, ανόητε)» που είπε δημόσια ο Wolfgang

Schäuble για να επιπλήξει τον τότε πρωθυπουργό κ. Α. Τσίπρα5.

Πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ με δεύτερη στη σειρά κατάταξης την Ελλάδα. Ακολουθούν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Εστονία και η Πολωνία. Από εκεί και κάτω βρίσκονται όλες οι παραβατικές, αποκλίνουσες και παρεκκλίνουσες χώρες των free riders που δεν τιμούν τα συμφωνηθέντα. Αλήθεια τι θα έλεγε γι αυτούς ο Wolfgang

Schäuble;

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της περιόδου 2014-2021 δικαιολογούν τα παράπονα και την κριτική των ΗΠΑ εναντίον των free riders του ΝΑΤΟ (βλ. Μέρος 3, επίσης υποσημείωση 1 του Μέρους 3).

Δηλαδή τις χώρες που επωφελούνται από την ομπρέλα προστασίας των ΗΠΑ και των ολίγων «ταμειακώς εντάξει ενάρετων κρατών μελών όπως είναι η Ελλάδα» χωρίς να συμμετέχουν ως θα έπρεπε κατά την αξιακή, δικαιική και ηθική αρχή του pacta sunt servanta στο μοίρασμα των βαρών Αυτοάμυνας και Θωράκισης του ΝΑΤΟ.

Δυστυχώς πολλές χωρές της κατηγορίας των free riders είναι πλούσιες ανήκουσες στην κατηγορία της φετιχιστικής ομάδας των υποκριτικών, αχάριστων και άπληστων «frugal (φειδωλοί)»6 της Δημοσιονομικής Πειθαρχίας». Οι αμετανόητοι frugals επιδιώκουν την εξάλειψη της «ρήτρας διαφυγής» (ένεκα της πολυθεματικής κρίσης) από του ονομαστικούς όρους του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (Δημοσιονομικοί Κανόνες) και την επαναφορά σε ισχύ από το 2023 ή έστω το 2024 αυτών των «παντελώς αποτυχημένων Δημοσιονομικών Κανόνων» οι οποίοι είναι επιστημονικά ατεκμηρίωτοι, χειραγωγούμενοι και πολιτικά ανορθόδοξοι.

Πρόκειται για ένα καυτό ζήτημα το οποίο θα απασχολήσει όλα τα Θεσμικά Όργανα της ΕΕ και θα δημιουργήσει ένα τεράστιο χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου με την ταυτόχρονη ενίσχυση του «αντιευρωπαϊσμού, του ευρωφοβισμού και του ευρωσκεπτικισμού» συντελόντας στη διάρρηξη της συνοχής, σε ενδοευρωπαϊκές διασπαστικές ενέργειες και αποσχίσεις καθώς και στη διόγκωση της ανισομέρειας και της ανισότητας στην ΕΕ.

Εκτός αν ευοδώσουν οι προσπάθειες που θα καταβάλλει η Γαλλική Δημοκρατία με τον Πρόεδρο Emmanuel Macron για τον Ανασχεδιασμό και την Ανάπλαση των παλαιομοδίτικων και αποτυχήμενων (πολιτικά, οικονομικά και επιστημονικά) Δημοσιονομικών Κανόνων της ΕΕ ακόμη και αν χρειαστεί η Αναθεώρηση των Ευρωπαϊκών Συνθηκών λ.χ της Συνθήκης της Λισαβόνας για τη δημιουργία ενός αναμορφωμένου, σωστού και δίκαιου Νέου Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ.

Κατά συνέπεια οι ΑμΔαπ (ως Δημόσιες Δαπάνες) των κ-μ θα πρέπει να μη συνυπολογίζονται στο Δημοσιονομικό Έλλειμμα και στο Δημόσιο Χρέος ή εναλλακτικά να αφαιρείται το ποσό των ΑμΔαπ το οποίο υπερβαίνει το 2% του ΑΕΠ και να προστίθεται (ως κύρωση και ποινή των παραβατών) το ποσό το οποίο υπολείπεται του 2% του ΑΕΠ (σ.σ. ένα θέμα το οποίο θα αναλυθεί σε μια νέα και μεγάλη σειρά άρθρων).

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ

ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΌ ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΕΠΕΚΕΙΝΑ

Τα επόμενα έτη οι ΑμΔαπ της χώρας θα αυξηθούν σημαντικά7 ως αποτέλεσμα της Ανανεωμένης Αμυντικής Στρατηγικής της Ελλάδας η οποία θα διαδραματίσει το ρόλο της Κομβικής και Σταθεροποιητικής Δύναμης Σκληρής και Ήπιας Ισχύος8 στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο με την ταυτόχρονη αναβάθμιση της Στρατηγικής Σχέσης με τις ΗΠΑ. Σε συντομία οι αύξηση των ΑμΔαπ αφορά:

(α) Στην Ελληνο-Γαλλική Αμυντική Συμφωνία Macron – Μητσοτάκη

(Partenariat stratégique de coopération en matière de défense et de sécurité)9.

(β) Στη Νέα, Ενισχυμένη, Επικαιροποιημένη και Ολοκληρωμένη Αμυντική και Στρατηγική Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ10 συνοδευόμενη από τα πρόσθετα στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τη συνάντηση κορυφής Joe Biden – Μητσοτάκη (16/5/2022) στο Λευκό Οίκο σε συνδυασμό με το υψίστης εθνικής σημασίας πρωτόγνωρο γεγονός ότι ο πρωθυπουργός θα ομιλήσει (17/5/2022) στην Κοινή Σύνοδο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων στο Καπιτώλειο των ΗΠΑ.

(γ) Στον Τακτικό και στον Έκτακτο Προγραμματισμό ΑμΔαπ της χώρας συμπεριλαμβανομένης και της προσπάθειας ανασύστασης της Πολεμικής Βιομηχανίας για τη δυνατότητα ανάληψης εργασιών σε επίπεδο Αντισταθμιστικών Οφελών όταν γίνεται αγορά Στρατιωτικού Εξοπλισμού από τη χώρα λ.χ. F-35, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, κ.λπ.

(δ) Στο εν δυνάμει εγχείρημα της ΕΕ για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Στρατού στο πλαίσιο της συμβατότητας, της συνέργειας και της διαλειτουργικότητας με το ΝΑΤΟ.

ΟΙ ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ

Κατά τη συγγραφή του άρθρου στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος εξαιτίας της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία βρίσκεται η διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την εθελουσία προσχώρηση της Φιλανδίας και της Σουηδίας (όπως διεξοδικά και συστηματικά θα αναλυθεί σε επόμενα άρθρα).

Γεγονός το οποίο στο πλαίσιο των δημοκρατικών διαδικασιών που διέπουν τον Πολιτικο-στρατιωτικό Οργανισμό του ΝΑΤΟ θα έχει θεσμικά ολοκληρωθεί σε μερικούς μήνες εντός του τρέχοντος έτους με τη συναίνεση και την ομοφωνία των 30 κ-μ του ΝΑΤΟ παρά τους κωμικοτραγικούς λεονταρισμούς, τις yalanci απειλές και τους grotesque θεατρινισμούς της Τουρκίας η οποία εκούσα άκουσα (willy – nilly που λένε οι Αγγλοσάξωνες) δεν πρόκειται να αποφύγει την «κυβίστηση» (κοινώς κωλοτούμπα).

Οι ΑμΔαπ της Φιλανδίας (κατά SPRI) το 2021 ήταν 5,91 δισ. US$ (2,03%

ΑΕΠ) και ο αριθμητικός μέσος των ετών 2014-2021 ήταν 2,48% ΑΕΠ (≥ 2% ΑΕΠ).

Οι ΑμΔαπ της Σουηδίας (κατά SPRI) το 2021 ήταν 1,28% ΑΕΠ (≤ 2% ΑΕΠ) και ο αριθμητικός μέσος των ετών 2014-2021 ήταν 2,1% ΑΕΠ (≥ 2% ΑΕΠ).

Τόσο η Φιλανδία όσο και ειδικότερα η Σουηδία (μετά από μια μικρή αύξηση των ΑμΔαπ από το 2022 και μετά) θεωρούνται ως «ενάρετα και ευπρόσδεκτα» προς προσχώρηση στη Νατοϊκή Οικογένεια πέραν από τα πολλά άλλα πλεονεκτήματα που διαθέτουν ως χώρες.

SIPRI = Stockholm International Peace Research = Ινστιτούτο Έρευνας της Στοκχόμης για την Ειρήνη. Ηνωμένο Βασίλειο: ΑμΔαπ 72,71 δισ. US$, 3,5% των Παγκοσμίων ΑμΔαπ, 6,19% των ΑμΔαπ του ΝΑΤΟ, 8,96% των ΑμΔαπ των ΗΠΑ. Γαλλία: ΑμΔαπ 57,1 δισ. US$, 2,75% των Παγκοσμίων ΑμΔαπ, 4,85% των Νατοϊκών ΑμΔαπ, 7,04% των ΑμΔαπ των ΗΠΑ. Βλ. άρθρο 377 (23/1/2022) στα Αρκαδικά Νέα με τίτλο: «H Προεδρία του Consilium Europaeum από τη Γαλλία με Πρόεδρο τον Macron». Το περιστατικό συνέβη στις 20-23/1/2016 στην 46η Ετήσια Διεθνή Σύσκεψη που οργανώνει το World Economic Forum στο Davos της Ελβετίας σε πάνελ με τίτλο «Το μέλλον της Ευρώπης» όπου επίσης συμμετείχαν ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Manuel Valls, ο πρωθυπουργός των Κάτω Χωρών Mark Rutte κα. 4. Σταδιακά σε βάθος χρόνου παράλληλα με την αύξηση του ΑΕΠ και την ad hoc διαμόρφωση ευνοϊκού Δημοσιονομικού Χώρου. Συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης της χώρας σε Ενεργειακό Κόμβο (ενεργειακή ασφάλεια FSRU, Ηλεκτρική Διασύνδεση Euroasia, κοκ), την προσέλκυση Ξένων (Αμερικανικών) Επενδύσεων (Microsoft, Pfizer, Amazon Web Services), κ.λπ. Αναλύθηκε διεξοδικά στη σειρά των άρθρων 377 (23/1/2022), 378 (27/1/2022), 379

(6/2/2022), 380 (15/2/2022) και 381 (22/2/2022) που δημοσιεύθηκαν στα Αρκαδικά Νέα με τίτλο «H Προεδρία του Consilium Europaeum από τη Γαλλία με Πρόεδρο τον Macron».