Το μυστήριο του Τριγώνου των Βερμούδων επιτέλους λύθηκε από την επιστήμη

Το Τρίγωνο των Βερμούδων ανέκαθεν γοήτευε τους ερευνητές και τους λάτρεις της επιστήμης.

Σε αυτή την τεράστια έκταση θάλασσας 700.000 km² που βρίσκεται στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, ανάμεσα στη Φλόριντα και το Πουέρτο Ρίκο, έχουν εξαφανιστεί σύμφωνα με την Britannica περισσότερα από 50 πλοία και 20 αεροπλάνα. Το γεγονός αυτό κέντρισε το ενδιαφέρον του κόσμου της ναυσιπλοΐας. Ερευνητές όμως κάνουν λόγο απλά για κλιματικά φαινόμενα.

Τι συμβαίνει στο Τρίγωνο των Βερμούδων σύμφωνα με ειδικούς

Ένας Άγγλος ωκεανογράφος, ο Dr. Simon Boxall από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον προβάλλει την υπόθεση των «rogue waves». Πρόκειται για γιγάντιους ωκεάνιους σχηματισμούς κυμάτων που δημιουργούνται όταν πολλές καταιγίδες συναντώνται και αλληλεπιδρούν, φτάνοντας έως και 30 μέτρα σε ύψος.

Η περιοχή βρίσκεται μάλιστα σε μια ζώνη όπου το Ρεύμα του Κόλπου, ένα ισχυρό θερμό ωκεάνιο ρεύμα, κυκλοφορεί με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή η θαλάσσια ροή μπορεί να ενισχύσει τη δύναμη των καταιγίδων και να καταστήσει τη ναυσιπλοΐα δύσκολη. Ο βυθός της θάλασσας είναι επίσης ιδιαίτερα ανώμαλος με βαθιές αβυσσαλέες πεδιάδες και υποθαλάσσιες ρωγμές, οι οποίες δυσχεραίνουν τις έρευνες σε περίπτωση ναυαγίου.

