Το μυστικό ειδικού στη μακροζωία – Τι κάνει σε καθημερινή βάση

Ειδικός στη μακροζωία έμαθε να εφαρμόζει την έρευνά του στη ζωή του και να εντάσσει στην καθημερινή του ρουτίνα για ευεξία όσα ανακαλύπτει. Πρόκειται για τον Matt Kaeberlein ιδρυτή και πρώην διευθυντή του Ινστιτούτου Έρευνας για την Υγιή Γήρανση και τη Μακροζωία στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, καθώς και συνιδρυτή και CEO μιας νεοφυούς εταιρείας τεχνολογίας υγείας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει δημοσιεύσει εκατοντάδες ερευνητικές εργασίες, πολλές από τις οποίες αφορούν τη γήρανση.

Ορίζει ως υγιή ζωή το χρονικό διάστημα που ζείτε χωρίς παθήσεις που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής σας, όπως χρόνιος πόνος και άνοια. Όταν έφτασε στη δεκαετία των 40 χρειάστηκε να αλλάξει τις προσωπικές του συνήθειες σε μια προσπάθεια να βελτιώσει τη μακροζωία και την υγεία του.

