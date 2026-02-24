Τι κάνουν οι Ιάπωνες μόλις μπουν στο σπίτι τους και γιατί αξίζει να τους μιμηθούμε

Στην Ιαπωνία, σχεδόν κάθε σπίτι διαθέτει έναν ειδικό χώρο στην είσοδο, τον genkan, όπου οι ένοικοι αφήνουν τα παπούτσια τους πριν περάσουν μέσα. Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς θέμα καθαριότητας ή πολιτισμικής παράδοσης. Προσφέρει επιστημονικά οφέλη για την ποιότητα του αέρα και τη συνολική υγιεινή του εσωτερικού περιβάλλοντος.

Μία μελέτη που εξέτασε την ποιότητα του αέρα σε σχολικά περιβάλλοντα διαπίστωσε ότι όταν οι άνθρωποι άφηναν τα παπούτσια στην είσοδο, οι συγκεντρώσεις σωματιδίων PM10 και PM15 ήταν σημαντικά χαμηλότερες σε σχέση με χώρους όπου τα εξακολουθούσαν να τα φορούν. Αυτό σημαίνει ότι μικροί ρύποι, σκόνη και οργανικά σωματίδια δεν εισέρχονται στον χώρο και δεν παραμένουν αιωρούμενα στον αέρα, μειώνοντας την έκθεση σε πιθανούς ερεθιστικούς παράγοντες.

Επιπλέον, εργαστηριακές έρευνες έχουν δείξει ότι το περπάτημα με παπούτσια σε εσωτερικές επιφάνειες μπορεί να ανασηκώσει σωματίδια από τα δάπεδα και να τα κρατήσει σε αιώρηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξάνοντας την έκθεση σε σκόνη και πιθανώς μικρόβια.

