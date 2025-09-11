Η Finos Film εύχεται “καλή σχολική” χρονιά με… αισιοδοξία – Το σπαρταριστό βίντεο

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σήμερα 11 Σεπτεμβρίου, η Finos Film έκανε μια ανάρτηση στα social media.

Η εταιρεία παραγωγής των αγαπημένων ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, δημοσίευσε ένα βίντεο με μία σκηνή από την κλασική ταινία με Βουγιουκλάκη και Παπαμιχαήλ “Το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο”.

“Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, όμως η πρώτη μέρα σχολείου μοιάζει πάντα λίγο με σκηνή από το “Ξύλο Βγήκε απ’τον Παράδεισο”! Καλή σχολική χρονιά σε μικρούς και μεγάλους, με αισιοδοξία και κουράγιο σε όλους!”, σημειώθηκε στη λεζάντα του βίντεο.