«Ξεθωριάζει» ο κόσμος σου όσο μεγαλώνεις; Η επιστήμη εξηγεί το γιατί – Πώς τα χρώματα αλλάζουν με την ηλικία

Θυμάσαι τον κόσμο όπως τον έβλεπες μικρός – πλουμιστό, φωτεινό, σαν ένα καμβά γεμάτο ζωηρές πινελιές; Αν νιώθεις πως σήμερα τα χρώματα είναι πιο μουντά, δεν είσαι μόνος.

Η νοσταλγία συχνά αποδίδει αυτή την αλλαγή σε αναμνήσεις και αισθήματα. Ωστόσο, η επιστήμη αρχίζει να επιβεβαιώνει κάτι πιο συγκεκριμένο: η αντίληψη των χρωμάτων αλλάζει με την ηλικία – και όχι μόνο εξαιτίας της φθοράς των ματιών, αλλά και εξαιτίας βαθύτερων αλλαγών στον εγκέφαλό μας.

Όλο αυτό ξεκινάει από τα ίδια τα μάτια

Με την πάροδο του χρόνου η ίδια η ίριδα «αποχρωματίζει» και ξεθωριάζει την εικόνα που βλέπουμε. Η ανάπτυξη καταρράκτη επίσης δημιουργεί μια κιτρινωπή ή καφετί απόχρωση ενόψει ενός κόσμου που κάποτε έμοιαζε πιο «ψυχρός» και καθαρός.

Παράλληλα, παθήσεις όπως το γλαύκωμα ή η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας μπορούν να μειώσουν την ευκρίνεια των χρωμάτων ή την ικανότητα διακριτικής τους αντιστοιχίας – για παράδειγμα στο μπλε και το πράσινο. Επιπλέον, ορισμένα φάρμακα, όπως το Viagra ή θεραπείες για φυματίωση, έχουν τεκμηριωμένα αποτελέσματα στην αλλαγή της αντίληψης αποχρώσεων – και πάλι, κυρίως μεταξύ μπλε και πράσινου.

