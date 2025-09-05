Έτσι θα είναι η influencer του 2050 σύμφωνα με ειδικούς: Με καμπούρα, «πιγούνι μάγισσας» και μαύρους κύκλους [εικόνες]

Μπορεί σήμερα μερικές από τις διασημότερες influencers στον κόσμο, όπως η Κιάρα Φεράνι, να είναι εκθαμβωτικές, σε 25 χρόνια όμως θα δείχνουν πολύ διαφορετικές.

Σύμφωνα με ειδικούς από το Casino.org, το 2050, οι influencers δεν θα έχουν καμία σχέση με τις σημερινές. Η εικόνα τους, όπως μπορεί να δει κανείς από το ψηφιακό μοντέλο τους, που το ονόμασαν Άβα, θα είναι αποκρουστική, με καμπούρα και μυτερό «πιγούνι μάγισσας» ως αποτέλεσμα της επαναλαμβανόμενης χρήσης fillers στο πρόσωπο.

«Ενώ η Άβα είναι το πρόσωπο της αυριανής influencer, είναι ταυτόχρονα η προειδοποίηση του σήμερα» εξήγησαν οι ειδικοί. «Είναι το αποτέλεσμα ετών κυνηγητού των αλγορίθμων, εμμονής με τα πρότυπα ομορφιάς και συνεχούς δημιουργίας περιεχομένου. Από τα ατελείωτα ταξίδια για συνεργασίας μέχρι τη δύσκολη καθημερινότητα με φίλτρα και φωτογραφήσεις, ο τρόπος ζωής της έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Με βάση ιατρικές έρευνες, η εμφάνιση της Άβα είναι το άθροισμα των συνηθειών των influencers».

