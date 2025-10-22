Το λάδι που έγινε… λαδάκι, οι χειροκροτητές, ο κόσμος που «καίγεται» και ο Σκέρτσος που… χτενιζόταν, ο ηγέτης που… έσκυψε, ο κανένας που κερδίζει, ο Σαμαράς που διαπερνά, η κοροϊδία για τις μειώσεις τιμών και η φαντασμαγορική αναπαράσταση (video)

Η πολιτική περιδίνηση συνεχίζεται με τους πολίτες να δηλώνουν απογοητευμένοι από τα όσα αντικρίζουν καθημερινά και τα όσα συνεχίζει να εκφράζει το πολιτικό σκηνικό. Σε αυτή την εικόνα στο κάδρο μπαίνουν τα πρόσωπα και τα όσα εκφράζουν, αλλά κύρια τα προβλήματα και οι λύσεις που δεν έρχονται για αυτά.

ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΕΓΙΝΕ… ΧΑΒΙΑΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ ΕΜΕΙΝΕ… ΚΑΤΩ

«Αγρότες και κτηνοτρόφοι… σε απόγνωση» σχολίασε αρχικά ο Νίκος Μπελογιάννης μια και αυτή είναι η πραγματικότητα, την ώρα που νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως γύρω από την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με νέες συλλήψεις. Ο διευθυντής της τηλεόρασης BEST αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις μακροχρόνιες επιπτώσεις αυτού του σκανδάλου για τον πρωτογενή τομέα λέγοντας από τη μια «δεν ξέρω πότε θα πληρωθούν» και από την άλλη «δεν ξέρω εάν θα ασχοληθεί κανείς με την κτηνοτροφία, μετά από τόσους που θα εξαφανισθούν…». Επιπτώσεις που ήδη κάνουν την εμφάνισή τους στην τσέπη των καταναλωτών «Πάντως το κρέας είναι 20 ευρώ και προχωράμε προς τα πάνω… χαβιάρι! Το τυρί θα πάει δεν ξέρω πόσο και το λάδι εκεί στάσιμο!» θέτοντας και το ερώτημα «με ένα κιλό λάδι πόσο θα περάσει μια οικογένεια και πόσο με ένα κιλό τυρί;».

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΧΩΡΙΣ… ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ… ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΤΕΣ

Με την κουβέντα να παραμένει στον πολύπαθο πια πρωτογενή τομέα, και μετά από τα όσα ακούστηκαν πρόσφατα «στο πολύ ωραίο συνέδριο που έκανε η Ένωση Μεσσηνίας στη Θουρία» η αντίφαση σήμερα στην Καλαμάτα ήρθε από ένα άλλο συνέδριο που εστίασε στην αγροδιατροφή και τα αγροτικά προϊόντα όμως… «αγρότης δεν υπήρξε κανένας! Έγινε μια εκδήλωση για το θεαθήναι και οι μισοί χειροκροτούσαν τους άλλους μισούς…» είπε με νόημα ο Νίκος Μπελογιάννης και συνέχισε «Το 95% ήταν αυτοδιοικητοί, πολιτικοί, πολιτικάντηδες … οι βουλευτές δεν ήταν, πήγαν να ψηφίσουν για τον Άγνωστο Στρατιώτη!», βάζοντας στην κουβέντα και το θέμα της ημέρας που δεν ήταν άλλο από την τροπολογία για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

ΕΔΩ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΣΚΕΡΤΣΟΣ…

«Όλα τά ’χαμε η Μαριορή μας έλειπε!» είπε. «Αυτό ήταν το μείζον θέμα της Ελλάδας; Ο Άγνωστος Στρατιώτης; Εκτός κι αν περιμένουν τίποτε άλλο; Ή τους πείραξε τόσο πολύ ο άτυχος αυτός άνθρωπος που έχασε το παιδί του – κάθισε 3, 4 εβδομάδες – και τελικά δικαιώθηκε… άκουσα ότι ακόμα δεν έχει γίνει η εκταφή. Δεν ξέρω τί γίνεται και τι πολιτικά παιχνίδια παίζονται…»

Στη διάσταση της οικονομίας ο Νίκος Μπελογιάννης αναφέρθηκε και στα ευρήματα έρευνας της Eurostat που θέλει την Ελλάδα και δη την Πελοπόννησο στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ για να σημειώσει με νόημα… «Αυτά να τα πεις στον κ. Σκέρτσο», στο πρόσωπο του οποίου στράφηκε ο διευθυντής της τηλεόρασης BEST με αφορμή την παρουσία του στο συνέδριο που έγινε στην Καλαμάτα. «Καταρχήν δεν ξέρω με ποια ιδιότητα ήρθε, να μας πει τι; Να μας ευλογήσει τον γάμο των ομοφυλοφίλων;» θυμίζοντας πως ήταν πρώτη φορά που «υπουργός στα θεωρία μαζί με τους άλλους και χοροπηδάγανε… Ότι κερδίσανε; Αυτό δεν κατάλαβα… Αυτά που είπε ο κ. Σκέρτσος σήμερα, τα είπε όλα ρόδινα! Κι ότι όλα αυτά είναι παθογένειες του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή πόσα χρόνια θέλουνε; Πόσα είναι 7-8 χρόνια; Δηλαδή πόσα θέλετε; γιατί απ΄ ότι κατάλαβα είστε ο άνθρωπος του Πρωθυπουργού(…) και κάποιοι άλλοι χειροκροτάγανε από κάτω!»

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥ… ΕΣΚΥΨΕ

Ο κ. Μπελογιάννης στάθηκε και στο σχόλιο «να τα βρείτε μεταξύ σας» του δημοσιογράφου κ. Σρόιτερ προς τον κ. Σκέρτσο για την υπόθεση του Αγνώστου Στρατιώτη, για να διερωτηθεί με νόημα «Δηλαδή ψηφίσανε κατά… συνείδηση όλοι αυτοί;», ενώ καυτηρίασε την όλη διάσταση ο Σκέρτσος να προαναγγέλει από το πρωί το τι… θα ψηφίσει ο Δένδιας. Στο πλαίσιο αυτό για το Νίκο Δένδια είπε «Απέχει χθες το βράδυ για να κάνει εντύπωση; Δεν ξέρω γιατί και σήμερα πάει εκεί από πίσω κανονικά, σκυμμένος -στα τέσσερα που ‘λεγε και ο Καμμένος- και πάει και ψηφίζει, τον μαλώσανε; (…)Και μαθαίνω ότι διεκδικεί και την προεδρία. Να γίνει και πρωθυπουργός! Αυτός είναι ο νέος ηγέτης της ΝΔ; Απείχε χθες το βράδυ συνειδητά και σήμερα πάει και ψηφίζει. Τι ηγέτες είναι αυτοί; Ότι και να πω είναι λίγο!»

Επιστρέφοντας στα της οικονομίας, ορμώμενος από τα στοιχεία που παρουσίασε το Greek economics, και θέλουν την Ελλάδα να κατέχει αρνητική πρωτιά με το 43% των πολιτών της να έχει εκπρόθεσμες οφειλές τη στιγμή που «ο μέσος όρος των άλλων κρατών της Ε.Ε. είναι στο 9%. Ξέρεις πόσοι χρωστάνε στην Ελλάδα; Το 43% είναι η πρώτη χώρα μακράν! Αυξάνονται τα χρωστούμενα για τους μικρομεσαίους και οι μεγάλοι μια χαρά. Οι πλούσιοι, πλουσιότεροι και οι φτωχοί, φτωχότεροι. Τι να μας πείτε κ. Σκέρτσο που σας χειροκροτάγανε όλοι; Πολιτικοί… πολιτικάντηδες… Για ποιο λόγο ήρθατε;»

Ο…. ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΕΡΝΑ

Στην ατζέντα της ημέρας και οι δημοσκοπήσεις, με πιο πρόσφατη της Metron Analysis που θέλει το 63% των πολιτών να ζητά πολιτική αλλαγή, την αδιευκρίνιστη ψήφο στο 14%, όσους δεν θα ψηφίσουν στο 2,5% και μαζί με τα λοιπά κόμματα μια δεξαμενή του γκρίζου πάνω από 30%. «Δηλαδή πρώτο κόμμα είναι ο κανένας!» είπε με νόημα και σημείωσε ότι οι δημοσκοπήσεις διενεργούνται «χωρίς να έχει ανακοινώσει κόμμα ο Τσίπρας. Ο Σαμαράς δεν έχει ανακοινώσει τίποτα και οι παραφιλολογίες δεν λένε τίποτα…» σημειώνοντας δε ότι «Η διείσδυση που έχει ο κ. Σαμαράς είναι από το ΚΚΕ μέχρι την άκρα δεξιά. Εάν κατέβει ο Σαμαράς από 5-10% ένα δεξιό κόμμα που θα πάει ο κ. Μητσοτάκης;, στο 15%, πιο κάτω από 15% θα πάει!» ενώ για τον έτερο πρώην πρωθυπουργό που σύντομα θα παρουσιάσει και το βιβλίο του, είπε «Ο κ. Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, τον θεωρούν τον καλύτερο ηγέτη για να ενώσει την αριστερά, οπότε εξαφανίζεται ο κ. Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι… Ίσως γι’ αυτό έστειλε τον Μπένο… και τα έχουν βάλει με τον Κατσούλη και τον Πάζιο που δεν πήγαν στην συνέντευξη. Σε ποια συνέντευξη να πάνε οι άνθρωποι; Όταν ο κ. Μπένος είναι το δεξί χέρι του κου Μητσοτάκη και του δίνει την Εύβοια(…) δεν ξέρω μπορεί να του έχει δώσει και το διάστημα…! Και το κυριότερο είναι ότι ο κ. Μπένος ήταν ανοικτά με τον κ. Δούκα στις προηγούμενες εκλογές και ο Ανδρουλάκης ήταν πρώτος στη Μεσσηνία με διαφορά…”, ανέφερε.

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ… ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Ταύρος εν υαλοπωλείο ο Νίκος Μπελογιάννης και για το υψηλό κόστος διαβίωσης στη χώρα που συνεχώς παίρνει την ανιούσα. Αφορμή αποτέλεσε ένα σύντομο βίντεο -έρευνας που «ανέβασε» στα social media η δημοσιογράφος Ανθή Βούλγαρη στο MEGA, για τις μειώσεις τιμών που εντόπισε στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Μειώσεις σε καβουροδαγκάνες, νύχια, τσιμπιδάκια για τα μαλλιά… κι άλλα είδη που δεν ανήκουν στη σφαίρα της … πρώτης ανάγκης!

«Ας απαντήσουμε οι βουλευτές όλοι εδώ πέρα… οι βουλευτές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα της Μεσσηνίας. Ολοι χαχαχά και χαχαχού , φωτογραφίες και καραγκιοζιλίκια. Χορτάσαμε πια…» είπε καλώντας τους πολιτικούς και της Μεσσηνίας να πάρουν θέση λέγοντας με νόημα πως πλέον στη χώρα τούτη «τα παιδιά ψάχνουν να βρουν δουλειά. Απελπισμένοι όλοι. Όποιος έχει βγάλει 2-3 πτυχία ή θα πάνε για ντελιβεράς ή θα πάνε στην Ευρώπη να δουλέψουνε. Αν είναι δυνατόν, χορτάσαμε φανφάρες…»

ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΦΟΝΙΚΟ ΣΤΗ ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ

Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως και γύρω από την συγκλονιστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα με τον Νίκο Μπελογιάννη να τονίζει πως πρόκειται για δύσκολη υπόθεση εξαίροντας το έργο του Θέμη Κανελλόπουλου του BEST για τις συνεχείς αποκαλύψεις «Η Ελληνική Αστυνομία που έχει πολύ δυνατούς επιστήμονες, δεν μπορώ να καταλάβω τρεις βδομάδες… δεν έχουν λύσει το μυστήριο, μου κάνει εντύπωση…». Ο Νίκος Μπελογιάννης χαρακτήρισε την υπόθεση «κινηματογραφική» λέγοντας «Τελικά αυτό πρέπει να το γυρίσουν έργο!», ενώ αναφερόμενος στη διαδρομή εκτίμησε πως «αυτός που τον πήγε στο ΚΤΕΛ ήταν πάρα πολύ καλά ενημερωμένος». Για την υπόθεση αναμένονται σύντομα και νέα εντάλματα.

ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΟΥ ΝΑΒΑΡΙΝΟΥ

Με νότα θετική ολοκληρώθηκε ο σχολιασμός του διευθυντή της τηλεόρασης BEST που έστρεψε το βλέμμα του στην Πυλία, εκεί όπου την βραδιά της 20ης Οκτωβρίου η Ελλάδα τίμησε μια ένδοξη στιγμή της ιστορίας της. Η αναπαράσταση της ναυμαχίας του Ναβαρίνου όπως είπε «Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον δήμαρχο, τον Τάκη τον Καρβέλα, Βέβαια αυτό το ξεκίνησε ο Δημήτρης Καφαντάρης με τον Καραμπάτσο, τον Δημήτρη… είχε την ιδέα, την πήρε ο Καρβέλας τη συνέχισε και φέτος ήταν καλύτερη από όλες τις χρονιές» καθοριστική όπως είπε και «η συμβολή της Costa Navarino, ενώ εξήρε το έργο της «κας Νατάσας Μάνου, ιδιοκτήτρια της εταιρείας White Fox, η οποία είχε την ευθύνη και όλη την παραγωγή, όλο το στήσιμο αυτής της εκδήλωσης… που εξυψώνει το ηθικό όλων των Ελλήνων», εστιάζοντας επίσης στην φετινή καινοτομία με τη χρήση της τεχνολογίας και τα drones στον ουρανό να «γράφουν» «τα μηνύματα που πραγματικά ήταν συγκλονιστικά». Κλείνοντας, εξέφρασε και την άποψη ότι «θα πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο και δυνατό και στην Καλαμάτα».