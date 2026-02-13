Τελευταία Νέα
Η κακοκαιρία χτυπά με καταιγίδες και μποφόρ 7 περιοχές: Ισχυρά τα φαινόμενα σε νότια και δυτική Πελοπόννησο

Σε πλήρη εξέλιξη η επέλαση της κακοκαιρίας που πλήττει με βροχές και καταιγίδες αρκετές περιοχές της χώρας. Για σήμερα (13.02.2026) τα φαινόμενα περιορίζονται σε 7 περιοχές, πριν εξασθενήσουν πλήρως. Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού και έβγαλε πορτοκαλί προειδοποίηση για τα έντονα φαινόμενα που θα συνοδευτούν και από χαλάζι και ισχυρούς ανέμους.

Δυτική και νότια Πελοπόννησος, νησιά του Ιονίου, Κρήτη, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα και Θράκη θα βρεθούν σήμερα στο επίκεντρο της κακοκαιρίας έως και το πρωί. Στα Δωδεκάνησα, οι καταιγίδες και οι ισχυρές βροχές θα εκδηλώνονται έως και το απόγευμα.

Σχετικά με τους ανέμους, θα πνέουν θυελλώδεις σε δυτική Ελλάδα, Κύθηρα και Κρήτη.

Δείτε live που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

