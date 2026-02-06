Η κακοκαιρία σάρωσε τη Μεσσηνία – Λίμνη ο κάμπος του Αγίου Φλώρου | Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοινότητες του δήμου Καλαμάτας (video)

Οι συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες.

Η Τριφυλία και άλλες περιοχές δέχθηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα, με τον κάμπο του Αγίου Φλώρου να έχει μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη, ενώ η στάθμη του ποταμού Παμίσου έφτασε σε οριακά επίπεδα. Οι πολίτες είναι σε επιφυλακή υπό τον φόβο μιας νέας επιδείνωσης του καιρού.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κοινότητες του δήμου Καλαμάτας + Η απόφαση

Σε σημεία του δημοτικού και αγροτικού οδικού δικτύου που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία βρέθηκε ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Δημήτρη Μαστραγγελόπουλο και Παντελή Δρούγα.

Η απόφαση Σε συνέχεια αιτήματος του Δήμου Καλαμάτας, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου αποφάσισε με την Α451/5-2-2026 την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας:

των Δημοτικών Κοινοτήτων Άμφειας και Πολιανής της Δημοτικής Ενότητας Θουρίας

των Δημοτικών Κοινοτήτων Καλαμάτας, Πηγών, Νέδουσας, Αρτεμισίας, Αλαγονίας, Ελαιοχωρίου, Λαδά και Καρβελίου της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας και

της Δημοτικής Ενότητας Αρφαρών του Δήμου Καλαμάτας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών (κατολισθήσεις) που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) τα οποία εκδηλώθηκαν την 1η Φεβρουαρίου 2026 στις ανωτέρω περιοχές, Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και για τρείς (3) μήνες, ήτοι έως και 30 Απριλίου 2026. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Επισημαίνεται ότι περιοχές του Δήμου Καλαμάτας δοκιμάστηκαν από τις τελευταίες έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές ζημιές στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο, αλλά και σε υποδομές κυρίως στον ορεινό όγκο των Αρφαρών και του Ταϋγέτου.

Από την πρώτη στιγμή οι υπηρεσίες του Δήμου υπό τον συντονισμό του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας ήταν επί ποδός και συνέδραμαν στο να αντιμετωπιστούν προβλήματα και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές ή περιουσίες.

Ήδη κλιμάκια μηχανικών καταγράφουν τις ζημιές, ενώ ήδη από χθες η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, οι Κοινότητες του Ταϋγέτου και οι Κοινότητες Άνθειας και Πολιανής της Δ.Ε. Θουρίας έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (δείτε ΕΔΩ).

Οι αυτοψίες συνεχίζονται ενώ τις αμέσως επόμενες ημέρες ο Δήμος Καλαμάτα θα υποβάλλει αίτημα συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση στο Υπουργείο Εσωτερικών με το σύνολο των ζημιών προκειμένου να υπάρξει διεκδίκηση άμεσης χρηματοδότησης για την αποκατάστασή τους.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος επεσήμανε τα εξής: «Τις τελευταίες ημέρες έντονες βροχοπτώσεις έπληξαν την Δυτική Πελοπόννησο και το Δήμο Καλαμάτας με αποτέλεσμα να προκριθούν μεγάλες ζημιές στις υποδομές του Δήμου, σε γέφυρες αλλά κυρίως σε δρόμους στο δημοτικό και αγροτικό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες του Δήμου τις τελευταίες δύο μέρες συνέταξαν την έκθεση μαζί με το φωτογραφικό υλικό και το καταθέσαμε στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας όπου χθες το απόγευμα βγήκε η απόφαση που κηρύχτηκε η περιοχή της Καλαμάτας και συγκεκριμένα η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών, η Άνθεια και η Πολιανή από τη Δ.Ε. Θουρίας και όλα τα χωριά του Ταϋγέτου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν κάνει αυτοψίες, έχουμε βγάλει τρία κλιμάκια έξω που καταγράφουν τις ζημιές οι οποίες είναι πάρα πολλές και εκτεταμένες και το επόμενο διάστημα θα υποβάλουμε τεχνική έκθεση προς το αρμόδιο Υπουργείο για να ζητήσουμε χρηματοδότηση για να ξεκινήσουμε τις αποκαταστάσεις. Οι ζημιές είναι πάρα πολύ μεγάλες, η πρώτη ενημέρωση που έχω λάβει μέχρι σήμερα είναι περί τα 3,5 με 4 εκατομμύρια ευρώ».