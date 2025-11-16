Ποδόσφαιρο: Τα αποτελέσματα σε Α΄, Β΄ και Γ΄ Τοπική κατηγορία Μεσσηνίας

Με σύμμαχο τον καιρό συνεχίστηκαν σήμερα στη Μεσσηνία τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα σε όλες τις κατηγορίες της ΕΠΣΜ.

Α ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Με τις μάχες της 8ης αγωνιστικής συνεχίστηκε αυτό το διήμερο , η βαθμολογία και η επόμενη αγωνιστική (9η), στο Πρωτάθλημα της Α’ Τοπικής, έχουν ως εξής:

Αποτελέσματα (8η αγωνιστική)

ΑΟ Στενωσιάς – ΑΕ Μάνης 1-1

Παπαφλέσσας Χώρας – Θύελλα Χαρακοπιού 1-0

ΑΟ Διαβολιτσίου – Πάμισος Μεσσήνης 1-5

ΑΟ Κυπαρισσίας – ΑΟ Μεθώνης 4-2

Τέλος Άγρας – ΑΟ Καλλιθέας 4-0

ΑΟ Φοινικούντας – ΑΟ Ομόνοια 3-2

Εράνη Φιλιατρών – ΑΕ Λογγάς 18:00

Ακρίτας Κορώνης – Μεσσηνιακός 2-0

Βαθμολογία

1. Τέλος Άγρας 20

2. Ακρίτας Κορώνης 18

3. Εράνη Φιλιατρών 17

4. ΑΕ Μάνης 15

5. ΑΟ Φοινικούντας 15

6. ΑΕ Λογγάς 13

7. Πάμισος Μεσσήνης 13

8. Θύελλα Χαρακοπιού 11

9. ΑΟ Μεθώνης 11

10. ΑΟ Στενωσιάς 11

11. ΑΟ Κυπαρισσίας 10

12. Παπαφλέσσας Χώρας 8

13. Μεσσηνιακός 6

14. ΑΟ Ομόνοια 6

15. ΑΟ Διαβολιτσίου 1

16. ΑΟ Καλλιθέας 0

Επόμενη (9η) αγωνιστική

ΑΕ Μάνης – Θύελλα Χαρακοπιού

Πάμισος Μεσσήνης – ΑΟ Στενωσιάς

ΑΟ Μεθώνης – Παπαφλέσσας Χώρας

ΑΟ Καλλιθέας – ΑΟ Διαβολιτσίου

ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Κυπαρισσίας

ΑΕ Λογγάς – Τέλος Άγρας

Μεσσηνιακός – ΑΟ Φοινικούντας

Ακρίτας Κορώνης – Εράνη Φιλιατρών

Β ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποτελέσματα (8η αγωνιστική)

ΑΟ Λαιΐκων – ΑΟ Πατίστα 4-2

Αστέρας Αρφαρών – ΠΑΣ Ράχη 0-0

Αναγέννηση Παραλίας – Νέος Αρις 3-0 α.α.

Θύελλα Μερόπης – Δόξα Καλαμάτας 4-0

ΠΑΟΚ Ασπροχώματος – Ατρόμητος Πλατύ 0-1

Ηρακλής Καλαμάτας – Εθνικός Μελιγαλά 18:00

ΑΕ Αβίας – Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 2-0

Παναθηναϊκός Καλαμάτας – Τσικλητήρας Πύλου 5-0

Βαθμολογία

1. ΑΕ Αβίας 20

2. Εθνικός Μελιγαλά 19

3. ΠΑΣ Ράχης 15

4. Θύελλα Μερόπης 15

5. Αναγέννηση Παραλίας 15

6. ΑΟ Λαιΐκων 13

7. Αστέρας Αρφαρών 12

8. Ατρόμητος Πλατύ 12

9. Παναθηναϊκός Καλαμάτας 11

10. Ηρακλής Καλαμάτας 10

11. Τσικλητήρας Πύλου 10

12. ΠΑΟΚ Ασπροχώματος 8

13. Δόξα Καλαμάτας 6

14. Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου 5

15. ΑΟ Πατίστα 0

16. Νέος Άρις 0

Επόμενη (9η) αγωνιστική

ΑΟ Πατίστα – ΠΑΣ Ράχης

Νέος Αρις – ΑΟ Λαιΐκων 0-3 α.α.

Δόξα Καλαμάτας – Αστέρας Αρφαρών

Ατρόμητος Πλατύ – Αναγέννηση Παραλίας

Εθνικός Μελιγαλά – Θύελλα Μερόπης

Παπαφλέσσας Βλαχόπουλου – ΠΑΟΚ Ασπροχώματος

Τσικλητήρας Πύλου – Ηρακλής Καλαμάτας

Παναθηναϊκός Καλαμάτας – ΑΕ Αβίας

Γ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα (4η αγωνιστική)

Κεραυνός Καλαμάτας – Κυπάρισσος Τριφυλίας 2-5

ΑΟ Δωρίου – Διαγόρας Κοπανακίου 0-3

Αίαντας Καλαμάτας – Θύελλα Παραλίας 3-0

ΑΕΚ Καλαμάτας – Εθνικός Μελιγαλά Β’ 0-3 α.α.

Ρεπό: ΑΟ Φυτειάς

Βαθμολογία

1. Αίαντας Καλαμάτας 10

2. ΑΟ Φυτειάς 7

3. Διαγόρας Κοπανακίου 7

4. Κεραυνός Καλαμάτας 6

5. ΑΟ Δωρίου 6

6. Κυπάρισσος Τριφυλίας 3

7. Εθνικός Μελιγαλά Β’ 3

8. Θύελλα Παραλίας 1

9. ΑΕΚ Καλαμάτας 0

Επόμενη (5η) αγωνιστική

Εθνικός Μελιγαλά Β’ – Θύελλα Παραλίας

Διαγόρας Κοπανακίου – ΑΕΚ Καλαμάτας

Κυπάρισσος Τριφυλίας – Αίαντας Καλαμάτας

ΑΟ Φυτειάς – ΑΟ Δωρίου

Ρεπό: Κεραυνός Καλαμάτας

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

Αποτελέσματα (4η αγωνιστική)

Ολυμπιακός Καλαμάτας – ΑΟ Σπερχογείας 4-6

Απόλλων Πεταλιδίου – ΑΟ Χατζή 6-0

ΑΣ Δαναός – ΑΕΠΣ Άρις 1-3

Ίκαρος Καλαμάτας – Τιτάνες 2-2

Ρεπό: Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’

Βαθμολογία

1. ΑΕΠΣ Άρις 12

2. Απόλλων Πεταλιδίου 9

3. ΑΣ Δαναός 7

4. ΑΟ Σπερχογείας 6

5. Ολυμπιακός Καλαμάτας 4

6. Τιτάνες 1

7. Ίκαρος Καλαμάτας 1

8. ΑΟ Χατζή 0

9. Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ 0

Επόμενη (5η) αγωνιστική

Τιτάνες – ΑΕΠΣ Άρις

ΑΟ Χατζή – Ίκαρος Καλαμάτας

ΑΟ Σπερχογείας – ΑΣ Δαναός

Παναθηναϊκός Καλαμάτας Β’ – Απόλλων Πεταλιδίου

Ρεπό: Ολυμπιακός Καλαμάτας