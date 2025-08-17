Η Καλαμάτα εντυπωσίασε την Βασιλική οικογένεια του Άμπου Ντάμπι (video)

Μια ακόμη επιβεβαίωση της αυθεντικής ταυτότητας της Καλαμάτας ήρθε αυτόν τον Αύγουστο, όταν μέλη της Βασιλικής Οικογένειας του Άμπου Ντάμπι επέλεξαν την πόλη για ιδιωτική επίσκεψη και καλοκαιρινή ανάπαυλα.

Κατά την παραμονή τους, γνώρισαν τις φυσικές ομορφιές της περιοχής, απόλαυσαν τη μεσσηνιακή γαστρονομία και εκτίμησαν την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών όχι λόγω της ιδιότητάς τους, αλλά γιατί αντιμετωπίστηκαν όπως κάθε επισκέπτης με σεβασμό, ειλικρίνεια και γνήσια φιλοξενία. Οι εντυπώσεις του σεφ από τις γαστρονομικές προτάσεις των καταστημάτων εστίασης που σύντομα πρόκειται να επισκεφθεί ο Εμίρης, ήταν οι καλύτερες. Μάλιστα σε ένα εξ αυτών έδωσε πέντε αστέρια… και σύντομα η οικογένεια του Εμίρη θα γευματίσει με φουλ μενού…