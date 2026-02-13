Η ΚΕΔΕ δηλώνει «παρών» στην αναθεώρηση του Συντάγματος με θέσεις και προτάσεις

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αναφέρθηκε με σαφή τρόπο στη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, λέγοντας ένα ξεκάθαρο «ναι» στον ουσιαστικό διάλογο, αλλά και ένα εξίσου ξεκάθαρο «όχι» σε διαδικασίες κλειστών θυρών που αγνοούν την Αυτοδιοίκηση. Άλλωστε, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος με ανακοίνωση που εξέδωσε στις 3 Φεβρουαρίου 2026,χαρακτήρισε ως «σημαντικό βήμα μπροστά, για τον αναγκαίο θεσμικό εκσυγχρονισμό του Κράτους μας, σε όλα τα επίπεδα διοίκησης του», την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να ξεκινήσει τη διαδικασία εθνικού διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Είναι μια πρωτοβουλία που ταυτίζεται με αυτό που η ΚΕΔΕ επισημαίνει εδώ και χρόνια. Την ανάγκη να υπάρξει μια βαθιά μεταρρύθμιση στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης. Αυτή η μεταρρύθμιση που ζητάμε πρέπει να υπηρετεί ένα νέο υπόδειγμα διακυβέρνησης της χώρας.

Στην έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ένωσης, ο κ. Κυρίζογλου παρουσίασε το προτεινόμενο σχέδιο απόφασης της ΚΕΔΕ για τις πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ ενόψει της αναθεώρησης του Συντάγματος, το οποίο εγκρίθηκε από το Σώμα, υπογραμμίζοντας ότι η αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των πολιτικών κομμάτων.

