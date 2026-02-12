Τελευταία Νέα
Στον Δήμαρχο εκπρόσωποι του ΣΔΥΜ – Προετοιμασία για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας Θεόδωρο Διαμαντόπουλο, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. Χρήστο Μπένο και Αλέξη Ζάννη, σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026.

1628360103 4413298255612285 8328856580158302151 n

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Δρομέων Υγείας συζήτησαν με τον Δήμαρχο σχετικά την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, αγώνας που προγραμματίζεται για τις 25 Απριλίου 2026, καθώς και για δράσεις του δραστήριου και πολυπληθούς Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας.

621272601 1525082132634263 8264186359751894086 n

