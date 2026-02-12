Στον Δήμαρχο εκπρόσωποι του ΣΔΥΜ – Προετοιμασία για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας

Τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο, επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας Θεόδωρο Διαμαντόπουλο, συνοδευόμενος από τα μέλη του Δ.Σ. Χρήστο Μπένο και Αλέξη Ζάννη, σήμερα Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026.

Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Δρομέων Υγείας συζήτησαν με τον Δήμαρχο σχετικά την προετοιμασία που έχει ξεκινήσει για τον 24ο Αγώνα Δρόμου Καλαμάτας, αγώνας που προγραμματίζεται για τις 25 Απριλίου 2026, καθώς και για δράσεις του δραστήριου και πολυπληθούς Συλλόγου Δρομέων Υγείας Μεσσηνίας.