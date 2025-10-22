Η κλιματική κρίση έφερε τα κουνούπια ακόμη και στην Ισλανδία

Όσοι έκαναν διακοπές σε ψυχρά μέρη για να αποφύγουν τα κουνούπια, μάλλον πρέπει να σβήσουν την Ισλανδία από τον κατάλογο των προορισμών.

Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στη χώρα και αυτό εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη που την κατέστησε πιο φιλόξενη για τα έντομα. Πρόκειται για τρία δείγματα Culiseta annulata, είδους ανθεκτικού που μπορεί να επιβιώσει κατά τον χειμώνα στην Ισλανδία αν κρύβεται σε υπόγεια ή αχυρώνες.

Οι επιστήμονες, αναφέρει ο Guardian, είχαν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα τόποι για την αναπαραγωγή τους όπως έλη και λίμνες, αν και λίγα είδη θα άντεχαν στο ψυχρό κλίμα.

