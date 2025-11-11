Η Λαϊκή Συσπείρωση για το 6ο ΕΑΠ Μεγαλόπολης και τη συζήτηση που έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αυτοί που διαχειρίστηκαν τα μεγάλα ποσά του λιγνιτόσημου, πρώην και νυν Περιφερειάρχες, τσακώνονται στα αποκαΐδια της αντιλαϊκής πολιτικής, εμπαίζοντας το λαό της Μεγαλόπολης.

Οι κοκορομαχίες δεν μπορούν να κρύψουν την ουσιαστική ταύτιση της πολιτικής τους, τις κοινές προτεραιότητες για το ξεπάτωμα της λιγνιτικής παραγωγής από τη Μεγαλόπολη και για έργα που δεν εξυπηρετούν τις πιεστικές λαϊκές ανάγκες. Η Μεγαλόπολη δεν πλημμύρισε γιατί η σημερινή κυβέρνηση και η σημερινή Περιφερειακή Αρχή άφησαν ασυντήρητα τα έργα που έκανε η Περιφερειακή Αρχή Τατούλη και η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Πλημμύρισε γιατί αυτά τα έργα δεν έγιναν από καμία κυβέρνηση και καμία Περιφερειακή Αρχή.

Ακολουθεί η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πελοποννήσου στο χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο:

Εννέα χρόνια Περιφερειακή Αρχή Τατούλη, στηριγμένη από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, και έξι χρόνια Περιφερειακή Αρχή Νίκα – Πτωχού, στηριγμένη από τη ΝΔ με συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Κοινός παρονομαστής: ο εμπαιγμός του λαού της Μεγαλόπολης με το λιγνιτόσημο – ένα χαράτσι που πλήρωσε ο ίδιος ο λαός, τάχα ως «αντισταθμιστικό» για τη συμβολή της περιοχής στη λιγνιτική παραγωγή.

Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν σε άχρηστες μελέτες, πολλές από τις οποίες αν αναζητήσει κανείς, δεν υπάρχουν καν. Ξοδεύτηκαν σε φιέστες, φρου-φρου και αρώματα, σε μαντρούλες και βρυσούλες στα έρημα χωριά. Κανένα σοβαρό έργο υποδομής δεν έγινε στη Μεγαλόπολη.

Δύο φορές, το 2007 και το 2012, η περιοχή χτυπήθηκε από μεγάλες πυρκαγιές και παρ’ όλα αυτά δεν έγινε κανένα ουσιαστικό έργο αντιπυρικής προστασίας, αναδάσωσης ή αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων.

Πνίγηκε η πόλη γιατί δύο χείμαρροι καταλήγουν μέσα στη Μεγαλόπολη, χωρίς να έχει γίνει κανένα σοβαρό αντιπλημμυρικό έργο, με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ξανά πλυμηρικά φαινόμενα

Είστε φειδωλοί ακόμα και στα πιο μικρά έργα που μπορούν να ανακουφίσουν τον κόσμο, αλλά γαλαντόμοι στην περίφημη “Τεχνική Βοήθεια”! Κοντά 4 εκατομμύρια ευρώ για αμοιβές επιτροπών και συμβούλων, για την “οργάνωση και διοικητική υποστήριξη” του ανύπαρκτου γραφείου ΕΑΠ λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, σε μισθούς προέδρων, διευθυνόντων συμβούλων και υπαλλήλων ακόμη και στο γραφείο του Περιφερειάρχη.

Και έρχεστε τώρα να πείτε πως απεντάσσετε έργα επειδή δεν είχαν εγγραφεί πιστώσεις.

Ρωτάμε λοιπόν: γιατί απεντάσσετε τα πιο κάτω έργα που είχαν εξασφαλισμένες πιστώσεις;

Από το 5ο ΕΑΠ:Διάνοιξη και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, 300.000 €. (14ο)

Από το 5ο ΕΑΠ επίσης, Συντήρηση και βελτίωση δρόμων:

Περιβόλια – Ρούτσι – Ανεμοδούρι – Μαρμαριά , 700.000 € (34 ο ) Μεγαλόπολη – Εκκλησούλα – Τρίλοφος – Παύλια , 500.000 € (40 ο ) Προς Λυκόχεια – Χρυσοβίτσι , 500.000 € (41 ο ) Προς Ραψωμάτι – Μαλλωτά , 150.000 € (42 ο ) Αγροτική οδοποιία Δήμου Μεγαλόπολης , 1.200.000 € (44 ο )



Από το 4ο ΕΑΠ:

Μεγαλόπολη – Λεοντάρι – Καμάρα – Δυράχι , 700.000 € (97 ο )

, 700.000 € (97 ) Επαρχιακή οδός προς Ζώνη – Παλαμάρι, 600.000 € (98ο)

Και μιλάμε για δρόμους στενούς, γεμάτους στροφές, ασυντήρητους και επικίνδυνους.

Εντάχθηκαν επίσης έργα συντήρησης σχολείων:

450.000 € στο 4 ο ΕΑΠ (6 ο και 6α)

ΕΑΠ (6 και 6α) 1.000.000 € στο 5ο ΕΑΠ (14ο)

Κι όμως, δεν έγινε τίποτα, παρά τα σοβαρά προβλήματα στα σχολεία, και τώρα τα απεντάσσετε!

Καλά κάνετε που απεντάσσετε τα “πράσινα άλογα” της λεγόμενης “πράσινης ανάπτυξης” στα ποιμνιοστάσια με προϋπολογισμό 250.000 €, 4ο ΕΑΠ, (20ο), αλλά κακώς απεντάσσετε έργα όπως:

Διάνοιξη και συντήρηση δρόμων προς στάβλους , 250.000 € (22 ο )

, 250.000 € (22 ) Αντιπυρικές ζώνες, 200.000 € (24ο)

Οι αντιπαραθέσεις σας είναι κάλπικες. Γιατί στα ίδια χνάρια στήθηκε και υλοποιείται και το 6ο ΕΑΠ – ένα ακόμη εργαλείο για διαχείριση κονδυλίων χωρίς προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες του τόπου.

Το 20% των ποσών που εντάχθηκαν στο 6ο ΕΑΠ για λογαριασμό της Περιφέρειας (1,4 εκατ. ευρώ από τα 7,5 εκατ. ευρώ) αφορούν μελέτες με φορέα υλοποίησης τη γνωστή αναπτυξιακή Αρκαδία ΑΕ. Επειδή η αναπτυξιακή δεν έχει το ανάλογο προσωπικό το 1,4 εκατ. ευρώ θα δοθεί σε μελετητικά γραφεία. Για 25 μελέτες θα δοθούν 1,4 εκατ. ευρώ.

Καλά λέτε ότι δεν θέλετε το κράτος να διαθέτει μηχανήματα, εξοπλισμό και άλλα τέτοια για να κατασκευάζει τα έργα και καλά κάνετε, αφού αυτό το κράτος που δημιουργήσατε και υπηρετείτε είναι σάπιο μπάζει από παντού.

Τις μελέτες γιατί τις δίνετε και αυτές σε ιδιώτες, που πολλές τις κάνουν “cope paste” γιατί τις δίνετε σε διάφορους τεχνικούς συμβούλους σαν αυτούς που είχαν αναλάβει το έργο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γιατί δεν προσλαμβάνετε με αυτά τα ποσά άλλους τόσους μηχανικούς, αρχιτέκτονες, γεωλόγους κλπ επιστήμονες, από όσους υπηρετούν σήμερα στην Περιφέρεια για να κάνουν όλες τις μελέτες σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Διαθέτετε περίπου 700.000 για διάφορες δράσεις όπως «μετάβασης ωφελούμενων πόλεων» (90ο έργο), «πολιτισμού» (92ο) ακόμα και «συμβουλευτικές δράσεις στήριξης και προσανατολισμού των νέων» (102ο) ή «ίδρυση γραφείου στήριξης της επιχειρηματικότητας» (138ο).

Πιστεύουμε αυτές οι δράσεις να μην έχουν τα αποτελέσματα και το αποτύπωμα των δράσεων για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων.

Και με την ευκαιρία ρωτάμε και εσάς, όπως ρωτούσαμε και τους προηγούμενους και εισπράτταμε υβρεολόγιο, τι απέγινε το έργο του 5ου ΕΑΠ με αριθ. 9 με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Μεγαλόπολης, με προϋπολογισμό 150.000 και τίτλο του έργου «Δράσεις – έργα για την αύξηση της βοσκοϊκανότητας των βοσκοτόπων»;

Δεν το απεντάσσετε από το 5ο ΕΑΠ αλλά δεν είναι και στα συνεχιζόμενα έργα στο 6ο ΕΑΠ. Κάπου χάθηκε!!!