Η «μαγική λίμνη» της Βόρειας Ιρλανδίας που εξαφανίζεται και ξαναγεμίζει

Στην κομητεία Antrim της Βόρειας Ιρλανδίας, ανάμεσα στους κυματιστούς λόφους και τα βραχώδη τοπία, βρίσκεται η λίμνη Loughareema, γνωστή και ως «The Vanishing Lake».

Η ιδιαιτερότητά της είναι πως άλλοτε παρουσιάζεται γεμάτη με νερό, σχηματίζοντας μια εντυπωσιακή λίμνη, και άλλοτε εξαφανίζεται τελείως μέσα σε λίγες ώρες, αφήνοντας πίσω της έναν λασπώδη κρατήρα. Το φαινόμενο αυτό την έχει κατατάξει ανάμεσα στα πιο παράξενα γεωλογικά τοπία της Ευρώπης.

Η εξήγηση πίσω από το μυστήριο

Η Loughareema τροφοδοτείται από τρία μικρά ρυάκια που κατεβαίνουν από τους γύρω λόφους. Σε αντίθεση όμως με τις περισσότερες λίμνες, δεν διαθέτει ορατό κανάλι απορροής. Το μυστικό της κρύβεται στον πυθμένα της: εκεί υπάρχει μια υπόγεια κοιλότητα, μια φυσική καταβόθρα (sinkhole), που οδηγεί σε καρστικό σύστημα αποστράγγισης – ένα δίκτυο από σπήλαια και υπόγειους διαύλους που σχηματίζονται μέσα στα ασβεστολιθικά πετρώματα.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του iefimerida.gr πατώντας εδώ