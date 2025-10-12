Γάζα: Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς – Ο Τραμπ θα συναντηθεί με τις οικογένειές των Ισραηλινών

Λίγες ώρες απέμειναν από την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται εδώ και 2 χρόνια στη Γάζα. Η Χαμάς αναμένεται να τους αφήσει ελεύθερους τη Δευτέρα (13.10.2025), όπως προβλέπεται, πριν αρχίσει «σύνοδος ειρήνης» στο Σαρμ ελ Σέιχ, με τη συμμετοχή περίπου 20 ηγετών. Μέσα σε αυτούς ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι.

Η συμφωνία ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ έχει βάση σχέδιο 20 σημείων που ανακοινώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από τον Ντόναλντ Τραμπ. Προβλέπει την απελευθέρωση από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ως αύριο πριν από το μεσημέρι (τοπική ώρα) των 48 ομήρων που απομένουν, ζωντανών ή νεκρών, που είχαν απαχθεί κατά την έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023. Αυτή η επίθεση αποτέλεσε και έναυσμα του πολέμου που έχει προκαλέσει αιματοκύλισμα στη Γάζα.