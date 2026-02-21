Τελευταία Νέα
Μηδενική ανοχή από την ΕΛ.ΑΣ. στη μη χρήση κράνους: Δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές

Με το σλόγκαν «Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ – είναι ευθύνη που σώζει ζωές», η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή από τον Ιούλιο του 2025 την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», στοχεύοντας στην καθολική συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων, αλλά και χρηστών Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.).

Σε διάστημα 33 εβδομάδων, από τις 7 Ιουλίου έως τις 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκαν 590.656 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, αριθμός που αποτυπώνει την ένταση των επιχειρήσεων αλλά και τη βαρύτητα που δίνεται πλέον στην οδική ασφάλεια. Οι έλεγχοι αυτοί μεταφράζονται σε σχεδόν 18.000 ελέγχους την εβδομάδα, καταδεικνύοντας τη συστηματική παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, βεβαιώθηκαν συνολικά 58.450 παραβάσεις για μη χρήση κράνους, με τη μεγάλη πλειονότητα να αφορά οδηγούς δικύκλων, ενώ σημαντικός αριθμός καταγράφηκε και σε επιβάτες, επαγγελματίες διανομείς και χρήστες Ε.Π.Η.Ο (σ.σ.: ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά hoverboards, Segway και ηλεκτρικά μονόκυκλα).

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των παραβάσεων, 50.532 καταγράφηκαν σε οδηγούς δικύκλων και 7.918 σε επιβάτες, στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι η μη χρήση κράνους παραμένει κυρίως ευθύνη του οδηγού. Παράλληλα, 2.019 παραβάσεις αφορούσαν επαγγελματίες διανομείς, ενώ 6.338 καταγράφηκαν σε οδηγούς Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων, μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σημαντικά στα αστικά κέντρα.

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.ertnews.gr πατώντας εδώ

