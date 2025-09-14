Η μνήμη δε σβήνει |103 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή (video)

Share Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, στην Καλαμάτα για τα 103 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία των Ελλήνων. Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News. 14 Σεπτεμβρίου 2025 4:44 μμ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Οδύνη στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της Λένας Σαμαρά – Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στέκονται στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του 14.09.2025 Νέο σύστημα βάζει φρένο στους ηλικιωμένους οδηγούς 14.09.2025 Λένα Σαμαρά: Σήμερα το μνημόσυνο της κόρης του πρώην Πρωθυπουργού 14.09.2025 Array