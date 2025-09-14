Τελευταία Νέα
Η μνήμη δε σβήνει |103 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή (video)

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, στην Καλαμάτα για τα 103 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή και τη γενοκτονία των Ελλήνων.

