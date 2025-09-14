Οδύνη στο μνημόσυνο για τις 40 ημέρες από τον θάνατό της Λένας Σαμαρά – Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στέκονται στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά και της συζύγου του

Στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών γίνεται σήμερα (14.09.2025) το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά, για τις 40 ημέρες που «έφυγε» από τη ζωή, βυθίζοντας στον θρήνο την οικογένειά της.

Η κηδεία της Λένας Σαμαρά έγινε στις 11 Αυγούστου 2025, παρουσία πλήθος κόσμου είτε από τον πολιτικό είτε από τον δημοσιογραφικό χώρο. Όλοι θέλησαν να βρεθούν και πάλι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών να συμπαρασταθούν στον Αντώνη Σαμαρά και την σύζυγό του, Γεωργία, που έχασαν το παιδί τους σε ηλικία 34 χρόνων, μετά από ανακοπή καρδιάς. Και σήμερα, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι του πρώην πρωθυπουργού στέκονται στο πλευρό της οικογένειας Σαμαρά, εν όψει του μνημόσυνου.

Ο Αντώνης Σαμαράς μαζί με την σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους, Κώστα, έφτασαν από νωρίς στο Α’ Νεκροταφείο, εμφανώς καταβεβλημένοι. Μάλιστα η μητέρα της Λένας Σαμαρά, φορώντας μαύρα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια της.

Σε παρόμοια κατάσταση και ο Κώστας που με κατεβασμένο το κεφάλι μπήκε στην εκκλησία.

Ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ευχαρίστησε όσους βρέθηκαν δίπλα του, αυτή τη δύσκολη ημέρα.