Η νέα διοίκηση της Ένωσης Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου

Νέα διοίκηση απέκτησε η Ένωση Επαγγελματιών Καλλιτεχνών Φωτογράφων Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου μετά τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της, την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στο Παλιό Επιμελητήριο, Χρ, Κουμάντου 6, όπου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Μετά το πέρας της ΓΣ, ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο συγκροτήθηκε σε Σώμα και αποφάσισε ομόφωνα τις παρακάτω ιδιότητες:

Πρόεδρος: Αντώνιος Κρητικός

Α΄ αντιπρόεδρος: Γεώργιος Μέλλιος

Β΄ αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Φιλόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Αιμιλία Βουδικλάρη

Ταμίας: Αντώνιος Σακελλαρόπουλος

Α΄ Μέλος: Γεώργιος Τασσόπουλος

Β΄ Μέλος : Γεώργιος Τσερεφός