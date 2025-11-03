Η νέα “εποχή” πληρωμών IRIS έρχεται με προμήθεια 0,70% σε κάθε πληρωμή- Τι σημειώνει ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΚ

Η «ψηφιακή μετάβαση» της ελληνικής οικονομίας προβάλλεται ως βήμα εκσυγχρονισμού και διευκόλυνσης των συναλλαγών. Ωστόσο, πίσω από τους τίτλους περί καινοτομίας, η πραγματικότητα για πολλές επιχειρήσεις αποδεικνύεται διαφορετική.

Την έντονη ανησυχία του εκφράζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας σχετικά με τη νέα “εποχή” – όπως την αναφέρει – πληρωμών μέσω IRIS, η οποία παρότι παρουσιάστηκε ως μέτρο μείωσης του κόστους συναλλαγών και ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας, φαίνεται πως έρχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε σε ανάρτησή του ο Νίκος Μαλαπέτσας, η προμήθεια 0,70% σε κάθε πληρωμή μεταφράζεται για μια μικρομεσαία επιχείρηση με ετήσιες συναλλαγές 600.000 ευρώ σε πρόσθετο κόστος 4.200 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στον μισό ετήσιο μισθό ενός εργαζομένου. Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΚ τονίζει ότι, αντί να στηριχθεί η πραγματική οικονομία και να μειωθεί το βάρος των ψηφιακών χρεώσεων, επιβάλλεται ουσιαστικά ένας ακόμη “φόρος” στις επιχειρήσεις, αυτή τη φορά στο όνομα της καινοτομίας. Επιπλέον, υπενθυμίζει ότι το μέτρο καθίσταται υποχρεωτικό από την 1η Δεκεμβρίου, γεγονός που προκαλεί εύλογες αντιδράσεις στον επιχειρηματικό κόσμο.

Σε υποσημείωσή του επίσης αναφέρει “Κρατήστε και αυτό…. Από την 1η Δεκεμβρίου 2025 όλες οι επιχειρήσεις στην αγορά υποχρεούνται να δέχονται πληρωμές μέσω του IRIS και για όσους δεν συμμορφωθούν προβλέπονται τσουχτερά πρόστιμα που για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία είναι 10.000 ευρώ και για όσες τηρούν διπλογραφικά 20.000 ευρώ. Υπάρχει, ωστόσο, πρόβλεψη έκπτωσης 50% για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός τουριστικών περιοχών. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ!!!! πρόστιμα!!!!”