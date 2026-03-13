ΠΕΣΠ: Επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στην οικονομία και προτάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας

Το ΠΕΣΠ κρούει τον κώδωνα για τις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στην οικονομία και προτάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας και προτείνει 11 μέτρα που θα συμβάλουν στην αναχαίτισή τους.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ:

κ. Κυριάκο Πιερρακάκη Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

κ. Σταύρο Παπασταύρου Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

κ. Τάκη Θεοδωρικάκο Υπουργό Ανάπτυξης

κ. Κώστα Τσιάρα Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

κ. Θανάση Κοντογεώργη Υφυπουργό Παρά τω Πρωθυπουργώ

ΚΟΙΝ:

Βουλευτές Περ. Πελοποννήσου

Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

ΚΕΕΕ – Επιμελητήρια Ελλάδος

ΜΜΕ

Επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή στην οικονομία και προτάσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Τις τελευταίες ημέρες ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν. Για ακόμη μία φορά, οι διπλωματικές προσπάθειες δεν απέφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες μιας νέας γεωπολιτικής κρίσης.

Όπως είναι αναμενόμενο, οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν άμεσα την παγκόσμια οικονομία, με την ενέργεια να βρίσκεται για ακόμη μία φορά στο επίκεντρο των αναταράξεων. Η ήδη υψηλή τιμή της ενέργειας στη χώρα μας παρουσιάζει περαιτέρω αυξητικές τάσεις, γεγονός που επηρεάζει το κόστος παραγωγής, μεταφορών και λειτουργίας των επιχειρήσεων, δημιουργώντας αλυσιδωτές αυξήσεις σε πλήθος αγαθών και υπηρεσιών.

Ήδη καταγράφονται σημαντικές πιέσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι να επανέρχεται στο προσκήνιο. Όπως έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν, τέτοιες εξελίξεις έχουν άμεσο και ισχυρό αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα, επηρεάζοντας τόσο την επιχειρηματικότητα όσο και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών.

Η συγκυρία αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, καθώς οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου. Τα θετικά βήματα που έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια για την ενίσχυση του τουρισμού και της οικονομικής δραστηριότητας κινδυνεύουν να επισκιαστούν από ένα κλίμα διεθνούς αβεβαιότητας και ενεργειακών πιέσεων.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου (ΠΕΣΠ) αναγνωρίζει ότι η κυβέρνηση προχώρησε άμεσα στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στον τομέα των καυσίμων, γεγονός που χαιρετίζουμε ως μια σημαντική πρώτη παρέμβαση για την προστασία της αγοράς και των καταναλωτών.

Ωστόσο, με δεδομένο τον κίνδυνο μιας ευρύτερης ενεργειακής και οικονομικής κρίσης, θεωρούμε ότι απαιτείται ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικών και παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας και θα στηρίξουν τις επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, με γνώμονα την προστασία της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής οικονομίας, προτείνει προς την Πολιτεία την εξέταση των ακόλουθων μέτρων:

Προσωρινή επιδότηση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε περίπτωση σημαντικών αυξήσεων των τιμών από τους παρόχους. Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα, με προτεραιότητα στην επαγγελματική χρήση (μεταφορές, τουριστικά λεωφορεία, ενοικιαζόμενα οχήματα). Έκτακτο πρόγραμμα επιδότησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων για επιχειρήσεις, με ταχεία διαδικασία ένταξης και υψηλά ποσοστά ενίσχυσης. Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση και σε επιλεγμένες τουριστικές υπηρεσίες, ιδίως σε περιοχές με υψηλή εξάρτηση από τον τουρισμό. Δυνατότητα προσωρινής αναστολής φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων για πληττόμενες επιχειρήσεις, με παράλληλη θέσπιση μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων αποπληρωμής. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών για επιχειρήσεις που πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Έκτακτη διεθνής καμπάνια προβολής της Πελοποννήσου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τα Επιμελητήρια. Πρόγραμμα προωθητικών ενεργειών σε συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες και διεθνή τουριστικά πρακτορεία για τη διατήρηση και ενίσχυση των πτήσεων προς τα αεροδρόμια της περιοχής. Πρόγραμμα επιχορήγησης ψηφιακού marketing για μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις. Παροχή χαμηλότοκων δανείων κεφαλαίου κίνησης μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με ευελιξία στα κριτήρια αξιολόγησης των επιχειρήσεων. Στήριξη των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων μέσω επιδότησης ενεργειακού κόστους και αγροτικών εισροών, όπως τα λιπάσματα.

Επιμελητήριο Κορινθίας Ερμού 2 Κόρινθος , 20131 Τηλ. 27410 24464 E-mail: [email protected] Επιμελητήριο Λακωνίας Ξανθάκη 3 Γύθειο , 23200 Τηλ. 27330 22279 E-mail: [email protected] Επιμελητήριο Αργολίδας Κορίνθου 23 Άργος , 21231 Τηλ. 27510 27216 E-mail: [email protected] Επιμελητήριο Αρκαδίας 25ης Μαρτίου & Πανός 2 Τρίπολη , 22100 Τηλ. 2710 227141 – 42 E-mail: [email protected] Επιμελητήριο Μεσσηνίας Πλατεία 23ης Μαρτίου Καλαμάτα , 24133 Τηλ. 27210 62200 E-mail: info @ mcci. g r

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις καταδεικνύουν την ανάγκη έγκαιρης προετοιμασίας και συντονισμού δράσεων, ώστε οι πιθανές αναταράξεις στην οικονομία και στο επιχειρείν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.

Με γνώμονα την προστασία της επιχειρηματικότητας και της περιφερειακής οικονομίας, παρακαλούμε να εξετάσετε τις παραπάνω προτάσεις και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία.

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Πελοποννήσου

Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Λουζιώτης