Η Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης, συμμετέχει στο Εθνικό Πρόγραμμα Προσυμπτωματικού Ελέγχου του Υπουργείου Υγείας, για την πρόληψη του καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας.

Σκοπός του προγράμματος είναι μέσω του HPV-DNA τεστ και του τεστ Παπανικολάου να εντοπίζονται ο ιός HPV και οι προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας ώστε να είναι δυνατή η έγκαιρη αντιμετώπισή τους πριν εξελιχθούν σε καρκίνο. Επιπλέον επιδιώκεται ευαισθητοποίηση στο θέμα του εμβολιασμού των νέων κατά του HPV ενώ μακροπρόθεσμος στόχος είναι η εξάλειψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας με τις συνδυαστικές δράσεις πρόληψης και εμβολιασμού.

Το πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες από 21 έως 65 ετών που δεν έχουν διαγνωσθεί με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, διαθέτουν ΑΜΚΑ, είτε είναι ασφαλισμένες, είτε ανασφάλιστες,

Οι γυναίκες που λαμβάνουν το αυτοματοποιημένο μήνυμα μπορούν να απευθύνονται στη Ν.Μ. Σπάρτης στα τηλέφωνα 2731093270 και 2731093271 (εργάσιμες ημέρες από 10:00-13:00), στο 1566 (χωρίς χρέωση), στην ιστοσελίδα www.finddoctors.gov.gr ή στην εφαρμογή MyHealth.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ Γ.Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΑΝ. ΤΡΟΥΠΗ