Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας Θεόδωρου Βερούτη στο 1ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικοθεραπείας

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης παρευρέθηκε την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025 στην τελετή έναρξης του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου, με τίτλο: «Φυσικοθεραπεία 2025: Επαναπροσδιορίζοντας τα Όρια – Από τη Νεογνική στην Τρίτη Ηλικία», του Τμήματος Φυσικοθεραπείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Κύριος σκοπός του Συνεδρίου αποτέλεσε η προώθηση νέων ιδεών και καινοτόμων πρακτικών που αλλάζουν την εικόνα της φυσικοθεραπείας, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες των ασθενών κάθε ηλικίας, από τα νεογέννητα έως τους ηλικιωμένους.

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη και στην τεχνολογία επέφεραν σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που εφαρμόζεται η φυσικοθεραπεία, η οποία σήμερα πλέον δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση τραυματισμών ή ασθενειών, αλλά συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη, στη διαχείριση χρόνιων παθήσεων, στην ψυχοσωματική ενίσχυση και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών, απευθυνόμενη με ειδικές προσεγγίσεις σε κάθε ηλικιακή ομάδα.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, αφού μετέφερε τον χαιρετισμό του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημητρίου Πτωχού στο Συνέδριο, υπογράμμισε:

« “Επαναπροσδιορίζοντας τα Όρια” σημαίνει ότι υπερβαίνουμε τα όρια που υπάρχουν στην αποκατάσταση και διευρύνουμε το πεδίο δράσης της φυσικοθεραπείας, η οποία πλέον δεν είναι εποχική ή ειδική για συγκεκριμένες ηλικίες ή καταστάσεις, αλλά αποτελεί βασικό μέρος της φροντίδας της υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, από τη νεογνική έως την τρίτη ηλικία.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, υπέρμαχος της καινοτομίας και της εξέλιξης, ενισχύει δράσεις που αποσκοπούν στην έρευνα, στην αναθεώρηση και επέκταση των γνώσεων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών κάθε ασθενούς.

Θερμά συγχαρητήρια στην Πρόεδρο του Συνεδρίου και Πρόεδρο του Τμήματος Φυσικοθεραπείας κ. Μαρία Τσιρώνη, στην Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής κ. Μαρία Κυριακίδου και στον Πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής κ. Γεώργιο Παπαγιάννη, για την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Συνεδρίου, οι εργασίες του οποίου είμαι βέβαιος ότι θα εξάγουν γόνιμα συμπεράσματα για τις διευρυμένες δυνατότητες εφαρμογής της φυσικοθεραπείας σήμερα».