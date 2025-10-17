Σε εξέλιξη εκτεταμένες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Μεσσηνία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Αυτοψία πραγματοποίησε την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, σε αντιπλημμυρικά έργα που υλοποιούνται από τα μηχανήματα και το προσωπικό της ΠΕ Μεσσηνίας. Ειδικότερα επισκέφθηκε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στο ρέμα Στρογγυλή στη Σπερχογεία και στην διώρυγα 4Δ στον Αντικάλαμο, στη θέση Παναγάκη.

Οι εργασίες καθαρισμού από φερτά υλικά, αυτοφυή βλάστηση, προσχώσεις, μπάζα, συσσωρευμένα υπολείμματα κλαδιών και κορμών, έχουν σκοπό την αποκατάσταση της υδραυλικής διατομής των ρεμάτων και της παροχετευτικότητάς τους, προς ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των θέσεων παρέμβασης. Αντιπλημμυρικές εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη από τα μηχανήματα της ΠΕ Μεσσηνίας και στην πυρόπληκτη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Αετού, με εργασίες καθαρισμών των τάφρων των οδών για την προστασία της περιοχής.

Σε εξέλιξη επίσης βρίσκονται και οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις της εργολαβίας «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (2025)», προϋπολογισμού 420.000 €. Η εργολαβία ολοκλήρωσε τον καθαρισμό ρεμάτων στην περιοχή της Στούπας, στο Καλό Νερό, στην Ελαία και σε υφιστάμενη τάφρο απορροής ομβρίων, νότια της Νέας Εισόδου στην Καλαμάτα. Αυτή την περίοδο παρεμβαίνει στο ρέμα Αμφύτας, ανάντη και κατάντη της γέφυρας της εθνικής οδού Καλό Νερό – Τσακώνα, ενώ ο προγραμματισμός προβλέπει αντιπλημμυρικές εργασίες σε ρέματα στην περιοχή της Βέργας.