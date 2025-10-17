Ενημερωτική ημερίδα για την ευλογιά των προβάτων από την ΠΕ Μεσσηνίας

Ενημερωτική ημερίδα πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, σε δημοτικό χώρο στην κοινότητα Κάμπου του Δήμου Δυτικής Μάνης, με θέμα την αντιμετώπιση της μεταδοτικής νόσου ευλογιάς των προβάτων.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το τμήμα Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης Μεσσηνίας και παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, η προϊσταμένη του τμήματος Κτηνιατρικής Μαρία Κωταντούλα, υπηρεσιακοί παράγοντες, ο Αντιδήμαρχος Δυτικής Μάνης Γεώργιος Βαβαρούτσος και ο πρόεδρος της κοινότητας Κέντρου Ηλίας Νίκας.

Αναπτύχθηκαν θέματα σχετικά με την προστασία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, την σπουδαιότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των συμπτωμάτων της νόσου, καθώς και την άμεση ενημέρωση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, με σκοπό την αποτροπή εξάπλωσης του νοσήματος.

Ειδικότερα από το τμήμα Κτηνιατρικής πραγματοποιήθηκε εκτενής ανάλυση των κυριότερων μέτρων βιοασφάλειας και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου, τα οποία είναι: α) η απαγόρευση παράνομων μετακινήσεων των ζώων, β) η εφαρμογή καραντίνας διάρκειας ενός μήνα για τα νεοεισερχόμενα ζώα, γ) η απαγόρευση εισόδου μεταφορικών μέσων σε κτηνοτροφικές μονάδες, δ) η απολύμανση κτηνοτροφικών οχημάτων, μεταφορικών μέσων και βυτίων γάλακτος στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, ε) η περίφραξη κτηνοτροφικών μονάδων και η αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων και στ) η άμεση επικοινωνία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε περίπτωση υποψίας κρούσματος.

Τέλος ο Αντιπεριφερειάρχης ενημέρωσε ότι βρίσκονται σε τελικό στάδιο οι διαδικασίες ανάθεσης σε ανάδοχο της δημιουργίας σταθμών απολύμανσης μεταφορικών μέσων μεταφοράς ζώων, ζωοτροφών και βυτίων μεταφοράς γάλακτος στην Περιφέρεια. Οι σταθμοί αυτοί, όπως ανέφερε, θα έχουν εικοσιτετράωρη λειτουργεία και συνεχή επίβλεψη από στελέχη των κτηνιατρικών υπηρεσιών για τον έλεγχο των απολυμάνσεων και των παραστατικών των μεταφορικών μέσων.