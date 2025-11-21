Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη Philoxenia – Hotelia 2025 | Δημήτρης Πτωχός: «Ενιαίο μήνυμα, σύγχρονη εικόνα, στρατηγικές συνεργασίες»

Με μια ισχυρή, ενιαία και συντονισμένη αποστολή, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε στη διεθνή έκθεση Philoxenia – Hotelia 2025, παρουσιάζοντας στο κοινό και στους επαγγελματίες του τουρισμού τη νέα ταυτότητα “Visit Peloponnese – The Land of Impossible Beginnings”.

Στην αποστολή συμμετείχαν έντεκα Δήμοι της Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα έλαβαν μέρος οι Δήμοι Καλαμάτας, Σπάρτης, Μονεμβασίας, Ελαφονήσου, Ναυπλιέων, Νοτίου Κυνουρίας, Ερμιονίδας, Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων, Επιδαύρου, Βόρειας Κυνουρίας και Γορτυνίας , μαζί με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου.

Το περίπτερο της Περιφέρειας Πελοποννήσου αποτέλεσε σημείο αναφοράς της φετινής Philoxenia – Hotelia καθώς με τη σύγχρονη αισθητική του, ανέδειξε έναν προορισμό που εξελίσσεται διαρκώς και ενισχύει την εξωστρέφειά του.

Σε συνεργασία με την ΕΝΟΑΠ – Ένωση Οινοπαραγωγών του Αμπελώνα της Πελοποννήσου, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα μοναδικά κρασιά της Πελοποννήσου, ενισχύοντας την προβολή της οινικής ταυτότητας του προορισμού. Αντίστοιχα, σε συνεργασία με το Σχολείο Ελιάς και Ελαιολάδου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν γευσιγνωσίες ελαιολάδου, αναδεικνύοντας την ποιότητα και τον πλούτο της πελοποννησιακής παραγωγής

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με διεθνείς tour operators και ταξιδιωτικούς οργανισμούς (Sunweb Group ,TUI France, κ.α.) . που εξετάζουν νέες συνεργασίες και αναζητούν θεματικά προϊόντα για τις αγορές τους.

Ταυτόχρονα, με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14.11 και το Σάββατο 15.11 ένα ειδικά οργανωμένο Networking Event, σε συνεργασία με την ΠΕΔ Πελοποννήσου και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πάρνωνα. Κατά τη διάρκειά του παρουσιάστηκαν ο προορισμός Πελοπόννησος, η γαστρονομία της περιοχής και το έργο Peloponnese Trails σε περισσότερους από εκατό διεθνείς buyers. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα ειδικά επιμελημένο μενού βασισμένο σε αυθεντικά προϊόντα της Πελοποννήσου.

Σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, αναφέρει: «Η συμμετοχή της Πελοποννήσου στη Philoxenia – Hotelia 2025 επιβεβαιώνει στην πράξη τη νέα, ενιαία κατεύθυνση που δίνουμε στον τουρισμό μας. Με τη νέα ταυτότητα, παρουσιάζουμε έναν προορισμό που εξελίσσεται, επενδύει στην ποιότητα και ενισχύει τη διεθνή του παρουσία. Η δυναμική παρουσία των Δήμων μας και η άριστη συνεργασία με τους φορείς και τους επαγγελματίες του τουρισμού αποδεικνύει ότι η Πελοπόννησος μπορεί να λειτουργεί συντονισμένα και αποτελεσματικά. Με σχέδιο και συνέπεια, εργαζόμαστε για έναν τουρισμό που δημιουργεί ευκαιρίες, στηρίζει τις τοπικές οικονομίες και αναδεικνύει το πραγματικό δυναμικό της Πελοποννήσου».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, σημειώνει: «Η Πελοπόννησος προχωρά ενωμένη, με σαφή στόχευση και σύγχρονη εικόνα, διεκδικώντας τον ρόλο που της αξίζει στον ελληνικό και διεθνή τουριστικό χάρτη. Η παρουσία μας στη Θεσσαλονίκη ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική κατεύθυνση που έχουμε θέσει από την πρώτη στιγμή δίνοντας έμφαση στη συνεργασία με τους επιμέρους Δήμους, στη σύγχρονη παρουσία της Περιφέρειας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας με στοχευμένες δράσεις».