Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην 12ηΈκθεση «Γεύσεις & Όψεις»στο Πορτοχέλι

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της 12ης Έκθεσης «Γεύσεις & Όψεις» στο Πορτοχελι, ενός θεσμού που έχει πλέον καθιερωθεί και αποτελεί σημείο αναφοράς για την Ερμιονίδα και την Αργολίδα.

Η έκθεση αποτελεί μια πραγματική γιορτή της Αργολικής Γης, προβάλλοντας τα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα, τις παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και τον μόχθο και την αφοσίωση των ανθρώπων που τα παράγουν. Μέσα από τη διοργάνωση αναδεικνύονται η δημιουργικότητα, η ποιότητα και η αγάπη για τον τόπο.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα, τον οποίο θεωρεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής και εθνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ενισχύει δράσεις που έχουν στόχο την προβολή και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, επενδύοντας στην τοπική ανάπτυξη, την καινοτομία και την εξωστρέφεια.

Στην περιοχή βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα υποδομής, όπως η υλοποίηση του Αναβάλου για την άρδευση των καλλιεργειών της Ερμιονίδας, οι οδικές παρεμβάσεις στον κόμβο του Πορτοχελίου και στην είσοδο του Κρανιδίου, ο ηλεκτροφωτισμός στον δρόμο Πορτοχέλι – Κόστα, καθώς και νέα έργα που προγραμματίζονται και θα συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Η 12η Έκθεση «Γεύσεις & Όψεις» συνεχίζει να αναδεικνύει τον πλούτο και την ποιότητα της Αργολίδας, συμβάλλοντας δυναμικά στην προώθηση της τοπικής παραγωγής και στην ανάπτυξη της περιοχής.