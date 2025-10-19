Ελλάδα και υπογεννητικότητα – Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις ενός προβλήματος που απειλεί το μέλλον

Η Ελλάδα «γερνάει». Τα στοιχεία είναι ξεκάθαρα και σκιαγραφούν μια πραγματικότητα που δεν αφορά μόνο στατιστικές, αλλά το ίδιο το μέλλον της χώρας. Τα τελευταία χρόνια, οι γεννήσεις στην Ελλάδα έχουν μειωθεί δραματικά, με τα ετήσια νούμερα να έχουν πέσει κάτω από τις 85.000, από τις 118.000 που ήταν το 2008. Σύμφωνα με την Eurostat, η Ελλάδα αναμένεται να έχει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πληθυσμιακή μείωση στην Ευρωζώνη μέσα στα επόμενα 100 χρόνια. Πίσω από τους αριθμούς, όμως, υπάρχουν ιστορίες ανθρώπων, οικογενειών, ολόκληρων κοινοτήτων που παλεύουν να επιβιώσουν, ιδίως στις ακριτικές περιοχές.

Το δημογραφικό ως εθνικό στοίχημα

Η υπογεννητικότητα δεν είναι απλώς ένα κοινωνικό φαινόμενο· είναι ένας κρίκος που συνδέεται με κάθε πλευρά της ζωής: από το ασφαλιστικό και την αγορά εργασίας, μέχρι την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Μια χώρα που γεννά λιγότερα παιδιά, έχει λιγότερους εργαζομένους, λιγότερους φορολογούμενους, χάνοντας σταδιακά ολόκληρη τη δυναμική της σαν κράτος. Το δημογραφικό πρόβλημα επηρεάζει την οικονομία, αλλά και τις βασικές δομές ολόκληρης της κοινωνίας. Τα σχολεία αδειάζουν, τα χωριά ερημώνουν και οι τοπικές κοινωνίες φθίνουν.

Αυτή η εικόνα είναι ακόμα πιο δύσκολη στις ακριτικές περιοχές. Εκεί όπου η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες – από την υγεία μέχρι την εκπαίδευση – είναι περιορισμένη, η απόφαση μιας γυναίκας ή ενός ζευγαριού να κάνει παιδί δεν είναι πάντα αυτονόητη. Η καθημερινότητα στις απομακρυσμένες περιοχές κρύβει ανασφάλεια, ιδιαίτερα για τις εγκυμονούσες που χρειάζονται συνεχή ιατρική παρακολούθηση, μετακινήσεις και στήριξη.

Η ελπίδα γεννιέται ξανά στα άκρα του χάρτη

Σε αυτή την πραγματικότητα, πρωτοβουλίες που συνδυάζουν κοινωνική ευαισθησία με πράξεις ουσίας μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η Eurolife FFH, σε συνεργασία με την HOPEgenesis, έχει θέσει τα τελευταία χρόνια έναν ξεκάθαρο στόχο: να στηρίξει έμπρακτα τις οικογένειες των ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, αλλά διστάζουν λόγω έλλειψης υποδομών και υπηρεσιών.

Από το 2019, το κοινό τους πρόγραμμα βρίσκεται στο πλευρό των γυναικών και των ζευγαριών αυτών, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη ιατρική και ψυχολογική υποστήριξη – από την εγκυμοσύνη έως τον τοκετό. Η πρωτοβουλία καλύπτει τις ανάγκες κύησης, παρακολούθησης, μεταφοράς σε μαιευτήρια και ιατρικά κέντρα, καθώς και τη φροντίδα μετά τον τοκετό. Πρόκειται για μια ολιστική προσέγγιση που προσφέρει όχι μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και το πιο πολύτιμο αγαθό: την αίσθηση ασφάλειας.

Μέχρι σήμερα, χάρη στη συνεργασία της Eurolife FFH με τη HOPEgenesis, έχουν γεννηθεί 246 παιδιά, ενώ 28 ακόμη αναμένονται, με 270 οικογένειες να έχουν ήδη ωφεληθεί συνολικά. Πρόκειται για ανθρώπους που, χάρη σε αυτή τη στήριξη, επέλεξαν να μείνουν στον τόπο τους και να δημιουργήσουν οικογένεια, συμβάλλοντας στη ζωή και τη συνέχεια των κοινοτήτων τους.

