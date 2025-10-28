Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας θα προτείνει τον Trump για Νόμπελ Ειρήνης

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Sanae Takaichi εξέφρασε την πρόθεσή της να προτείνει τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump για Νόμπελ Ειρήνης, όπως είπε σε δημοσιογράφους η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Caroline Leavitt, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που μετέδωσαν νωρίτερα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα κυβερνητική πηγή.
Η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης αποτελεί διακαή πόθο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος ισχυρίζεται πως έχει τερματίσει αρκετές ένοπλες συγκρούσεις ανά τον κόσμο μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.
