Οι 5 ληστείες που συγκλόνισαν τον κόσμο

Είναι η πρόσφατη κλοπή από το Λούβρο η “ληστεία του αιώνα” ή ακόμη ένα κεφάλαιο στη μακρά ιστορία των μεγάλων, ατρόμητων εγκλημάτων που γοήτευσαν τη φαντασία του κοινού;

Η κλοπή των κοσμημάτων της Γαλλικής Αυτοκρατορίας από το Λούβρο την περασμένη εβδομάδα προκάλεσε σοκ στον κόσμο της τέχνης και του πολιτισμού. Ανεκτίμητα διαμάντια, ζαφείρια και ιστορικά βασιλικά κειμήλια, αξίας 88 εκατ. ευρώ, εξαφανίστηκαν στην πιο δραματική ληστεία που έχει σημειωθεί στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Με τους εθνικούς θησαυρούς της Γαλλίας να έχουν πλέον χαθεί, οι τίτλοι των εφημερίδων χαρακτήρισαν το γεγονός ως «το έγκλημα του αιώνα». Αλλά είναι πραγματικά έτσι; Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτή την τολμηρή ληστεία, ανατρέχουμε στις πιο διαβόητες κλοπές της ιστορίας -εγκλήματα όπου ο πλούτος, η επιρροή και η φαντασία συγκρούστηκαν με εντυπωσιακό, σχεδόν κινηματογραφικό τρόπο.

