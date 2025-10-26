Λούβρο: 2 συλλήψεις για την μεγάλη κλοπή στο μουσείο – Ο ένας «πιάστηκε» ενώ επιβιβαζόταν σε πτήση με προορισμό την Αλγερία

Επτά ημέρες μετά την κλοπή – μαμούθ στο μουσείο του Λούβρου, οι αρχές συνέλαβαν 2 ύποπτους. Ο ένας από αυτούς πιάστηκε το Σάββατο (25.10.2025) τη στιγμή που προσπαθούσε να επιβιβαστεί σε πτήση με προορισμό την Αλγερία ενώ ο δεύτερος στο Σεν Ντενί.

Όπως αναφέρει η Le Parisien, οι 2 ύποπτοι για την κλοπή εκτιμάται πως είναι περίπου 30 χρόνων με καταγωγή από το Σεν Ντενί του Παρισιού. Οι 2 τους φέρεται πως ανήκουν στην 4μελή οργάνωση που έβαλε στο «μάτι» το μουσείο του Λούβρου, κλέβοντας τα ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα του γαλλικού στέμματος.

To ίδιο μέσο αναφέρει πως οι συλληφθέντες είναι γνωστοί στις αρχές για διαρρήξεις και κλοπές.

Το που βρίσκονται τα συγκεκριμένα κοσμήματα παραμένει άγνωστο. Ειδικοί εκτιμούν πως οι δράστες ήδη τα έχουν «λιώσει». Θεωρείται απίθανο να βρεθούν και να επιστρέψουν στο μουσείο του Λούβρου.

