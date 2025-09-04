Αύξηση τζίρου, αλλά… μόνο για τους «μεγάλους» του λιανεμπορίου | Ανοίγει κι άλλο η «ψαλίδα» ανάμεσα στις μικρές και τις μεγάλες επιχειρήσεις

Διεύρυνση της «ψαλίδας» ανάμεσα στις μικρές και τις μεγάλες λιανεμπορικές επιχειρήσεις προκαλούν οι διαδοχικές κρίσεις με τελευταία την πληθωριστική κρίση διαρκείας.

Από την ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ στην οποία προχώρησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ) αύξηση του τζίρου κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις του λιανεμπορίου –εξαιρουμένων σούπερ μάρκετ, πρατηρίων καυσίμων και οχημάτων– οι οποίες δεν είναι πάνω από 50 συνολικά.

Ετσι, μετά την οικονομική κρίση που προκάλεσε μαζικά «λουκέτα» στο λιανεμπόριο και την πανδημία που ευνόησε κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούσαν να προσαρμοστούν γρήγορα στην αναγκαιότητα των ηλεκτρονικών πωλήσεων, η ακρίβεια φαίνεται να δίνει τη χαριστική βολή στις μικρές επιχειρήσεις του κλάδου. Το υψηλό λειτουργικό κόστος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αδυνατούν να είναι ανταγωνιστικές σε επίπεδο προσφορών και τιμών, αλλά και η περιορισμένη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση βρίσκονται πίσω από την εξέλιξη αυτή.